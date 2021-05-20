"Скоро она закончится": фанаты обсуждают "экранизацию" сказки Розали из "Холостяка"

11 сезон романтического реалити-шоу "Холостяк" с Михаилом Заливако подходит к финалу. Уже 21 мая станет известна победительница. Ею станет одна из трех участниц - либо Розали, либо Аня, либо вернувшаяся в проект Юля "Зайка".

Розали - одна из самых запоминающихся участниц сезона. Девушку очень долго Миша не приглашал на индивидуальное свидание, однако это не помешало ей пройти в финал. На одном из первых свиданий Миша и Розали начали писать "сказку" о девушке и ее отношениях с холостяком.

А уже в "полуфинальном" выпуске Михаил решил сделать Розали сюрприз и "экранизировать" их сказку. Так как они оба любят рисовать, пара отправилась в мультипликационную студию, где нарисовали и озвучили мультик.

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Однако зрители шоу в комментариях отметили, что "скоро эта сказка закончится". Многие фанаты проекта считают, что у Розали мало шансов на победу.

Ранее, "Телеграф" писал, что телеведущая Леся Никитюк решила изменить финал "Холостяка 11 сезон" и "увести" Михаила Заливако у участниц.