Скачать
Четверг, 20.05.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины
"Когда там уже конец эпохи бедности?" 10 вопросов Зеленскому от украинских экономистов
"Когда там уже конец эпохи бедности?" 10 вопросов Зеленскому от украинских экономистов
Высокий градус в Исландии: почему встреча Лаврова и Блинкена не сулит ничего хорошего Украине
Высокий градус в Исландии: почему встреча Лаврова и Блинкена не сулит ничего хорошего Украине
Доллар и евро тают на глазах: курс валют в Украине на 20 мая
Доллар и евро тают на глазах: курс валют в Украине на 20 мая
В Украине больше 5 тысяч новых случаев коронавируса: где ситуация хуже всего 20 мая
В Украине больше 5 тысяч новых случаев коронавируса: где ситуация хуже всего 20 мая

Леся Никитюк "закрутила" с "Холостяком" Михаилом Заливако: их уже назвали "парой года"

Леся Никитюк "закрутила" с "Холостяком" Михаилом Заливако: их уже назвали "парой года"
Обновлено 08:19 Сегодня Телеграф Фото: instagram

Известная украинская телеведущая Леся Никитюк решила изменить финал романтического реалити-шоу "Холостяк". 

На одном из мероприятий для бизнесменов, леди Ле подметила себе нового кавалера,  им оказался главный герой "Холостяка" Михаил Заливако. На своей странице в Инстаграме Леся Ивановна заявила, что розы, которые он раздает - это всего лишь приглашение на свидание, а вот бокал шампанского - это навсегда. 

Девушка поделилась серией снимков, на одном из которых Михаил протягивает ей бокал, а на другом они задорно смеются. 

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Леся Никитюк (@lesia_nikituk)

Также, в сторис Леся опубликовала видео, на котором видно, как они с Мишей разговаривают. Ролик сопровождается романтичным эффектом в Инстагарме. Видимо тому, кто снимал пара тоже приглянулась. 

Совместным снимком с Никитюк на своей странице в Инстаграм поделился и Михаил. 

В комментариях поклонники телеведущий отметили, что они были бы хорошей парой, и даже окрестили их "парой года".

Ранее, "Телеграф" писал, что Леся Никитюк рассказала своим фанам, как отдыхает в Одессе. На своей странице в соцсети девушка поделилась своими впечатлениями о городе.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
Просмотры: 422

Все по теме:

Холостяк, Леся Никитюк, Михаил Заливако.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 РосСМИ рассказали, как Украина хочет изменить Минские соглашения
02 В Германии сделали важное заявление о путинском газопроводе
03 Скандал с выброшенными паспортами: выяснились неожиданные детали о педагогическом прошлом одной из фигуранток
04 Невеста футболиста "Шахтера" ошеломила глубоким декольте (фото)
05 Разборки автомобилистов возле СТО в Одессе: появилось видео
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Создатель дирижаблей просил конгрессменов встретиться с Ермаком, но глава ОП не полетел в США: подробности странной истории
Создатель дирижаблей просил конгрессменов встретиться с Ермаком, но глава ОП не полетел в США: подробности странной истории
Передохнуть от дождей смогут не все: какой будет погода в Украине в четверг 20 мая
Передохнуть от дождей смогут не все: какой будет погода в Украине в четверг 20 мая
Участница голой фотосессии в Дубае рассказала об изнасиловании (видео)
Участница голой фотосессии в Дубае рассказала об изнасиловании (видео)
Какой праздник 20 мая: народные приметы и запреты
Какой праздник 20 мая: народные приметы и запреты
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь