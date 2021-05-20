Леся Никитюк "закрутила" с "Холостяком" Михаилом Заливако: их уже назвали "парой года"

Известная украинская телеведущая Леся Никитюк решила изменить финал романтического реалити-шоу "Холостяк".

На одном из мероприятий для бизнесменов, леди Ле подметила себе нового кавалера, им оказался главный герой "Холостяка" Михаил Заливако. На своей странице в Инстаграме Леся Ивановна заявила, что розы, которые он раздает - это всего лишь приглашение на свидание, а вот бокал шампанского - это навсегда.

Девушка поделилась серией снимков, на одном из которых Михаил протягивает ей бокал, а на другом они задорно смеются.

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Также, в сторис Леся опубликовала видео, на котором видно, как они с Мишей разговаривают. Ролик сопровождается романтичным эффектом в Инстагарме. Видимо тому, кто снимал пара тоже приглянулась.

Совместным снимком с Никитюк на своей странице в Инстаграм поделился и Михаил.

В комментариях поклонники телеведущий отметили, что они были бы хорошей парой, и даже окрестили их "парой года".

Ранее, "Телеграф" писал, что Леся Никитюк рассказала своим фанам, как отдыхает в Одессе. На своей странице в соцсети девушка поделилась своими впечатлениями о городе.