Певица в шоу, СММ-менеджер и турагент: что известно и финалистках 11 сезона "Холостяка" (фото)

Уже в эту пятницу, 21 мая, состоится финал 11 сезона самого романтического реалити-шоу Украины - "Холостяк", в котором герою проекта, харьковчанину Михаилу Заливако, предстоит сделать главный выбор - из числа финалисток выбрать одну, которой предложит руку и сердце. Напомним, что впервые в истории проекта в финале остаются три участницы, одна из которых - Юлия "Зайка" Бельченко - была возвращена в шоу самим холостяком.

Зрители считают Юлию фавориткой проекта этого сезона.

Девушка родилась в Киеве. Ее мама работает учителем младших классов. Отца в живых нет.

Источник фото: Инстаграм

Училась в КНУ им. Тараса Шевченко на факультете туризма, а магистратуру окончила в Люблине, Польша. Является СММ-менеджером, графическим дизайнером. Мечтает открыть свое рекламное агентство.

Анна Богдан также из Киева. Отец девушки является предпринимателем, мама временно не работает. Есть брат, который трудится в сфере недвижимости. Анна - бывшая жена экс-главы Офиса президента Андрея Богдана.

Окончила Национальный университет пищевых технологий; по специальности маркетолог. Сейчас работает в туристическом агентстве.

Источник фото: Инстаграм

Мечтает открыть свое туристическое агентство, создать крепкую счастливую семью.

Розали Номбре, как и Михаил Заливако, живет в Харькове, но родилась в Донецке. С отцом не общается, мама является доцентом кафедры математики и информатики.

Окончила ХНУ им. В. Каразина, магистр финансов, банковского дела и страхования. Работает певицей в шоу, модель.

Источник фото: Инстаграм

Девушка мечтает открыть собственное любимое дело и построить семью, в которой будет царить гармония и взаимопонимание.

Ранее "Телеграф" сообщал, как украинская телеведущая Леся Никитюк угостилась бокалом шампанского от "холостяка" Заливако.