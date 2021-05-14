Слезы участницы и возвращение "Зайки": как прошел 11 выпуск "Холостяка" (фото)

В пятницу, 14 мая, состоялся одиннадцатый эфир популярного реалити-шоу "Холостяк-11".
На этой неделе Михаил Заливако познакомил Аню со своими родными. Несмотря на то, что общение с мамой Миши прошло хорошо, ужин с друзьями харьковчанина превратился в настоящий допрос.
На этой встрече холостяк не смог сказать слова любви участнице.
А вот на встрече с мамой холостяка у Дарьи Ставничей общение практически не сложилось. Девушка весь день была в напряжении, что и сказалось на неудачном ужине. Во время интервью спортсменка заплакала.
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Во время знакомства Розали Номбре с мамой Михаила также состоялась встреча с общим знакомым пары - Русланом. Именно он ранее познакомил девушку и "холостяка".
На церемонии роз Михаилу предстоял сложный выбор - оставить двух финалисток. К каждой девушке у холостяка появились чувства, поэтому прощание с одной из них в любом случае разобьет сердце холостяку.
Первую розу Заливако отдал Анне Богдан, вторую получила Розали Номбре.
К сожалению, с проекта ушла Дарья Ставнича.
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Но это еще не конец. Михаил решил отправиться к Юлии "Зайке", которая вернулась на проект, чтобы рассказать о чувствах холостяку.
Бельченко осталась на проекте.
Впервые в истории проекта в финал прошли три участницы.
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Напомним, что ранее свой уход прокомментировала Юля Бельченко.