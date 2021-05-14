Юля "Зайка" призналась в любви Мише: оставил ли "Холостяк" девушку на проекте (фото)

В пятницу, 14 мая, проходит одиннадцатый выпуск популярного проекта "Холостяк-11".

Перед церемонией роз бессменный ведущий проекта Григорий Решетник принес главному герою Михаилу письмо от Юли "Зайки", покинувшей реалити две недели назад. Девушка просила Мишу о личной встрече.

"Хочу, чтобы ты знал о моих чувствах не смотря ни на что. Я сгорала в аду каждый день, но меня возродила ВЕРА в НАС. Никакая усталость, испытания, трудности, правила проекта - ничто не может стать преградой для любви", - написала Юля на своей странице в Инстаграме.

Холостяк, чьи чувства к девушке все еще не остыли, все же дал участнице очередной шанс и отправился на то место, где пара впервые увидела друг друга.

Юля заверила Мишу, что не занималась эскортов, а все разговоры между участницами были намеренными.

Позже харьковчанин даже познакомил Юлю со своей мамой по видеосвязи, так он был рад возвращению девушки.

В свою очередь "Зайка" познакомила Мишу со своей мамой. Пара вместе приехала на ужин домой к девушке.

В разговоре Заливако немного обиделся из-за того, что мама экс-участницы не верит в любовь на подобных проектах. Мужчина сразу ответил, что действительно пришел на шоу за настоящими чувствами, а не за пиаром и популярностью.

После всех разговором Михаил решил оставить Юлю в проекте. "У меня опять екнуло", - признался мужчина в интервью после встречи с "Зайкой".

Напомним, что холостяк Михаил Заливако познакомил со своей мамой Анну Богдан Дарью Ставничу и Розали Номбре.