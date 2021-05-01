Увлекательный квест за сокровищами и разоблачающая прогулка на яхте: как прошла 9 неделя проекта "Холостяк" (фото)

В пятницу, 30 апреля, прошел девятый эфир популярного шоу на телеканале "СТБ" - "Холостяк", в 11 сезоне которого принял участие учредитель логистической компании из Харькова Михаил Заливако.

На девятой неделе проекта харьковчанин пригласил Джессику Чеги на свидание, которое можно было назвать "кошачьим".

Пара разрисовала в Египте огромную белую стену, разделала свежую рыбку и угостила ею компанию кошек. И да, поцелуйчики были!

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Далее состоялось групповое свидание с SMM-специалистом Юлией "Зайкой" Бельченко и турагентом Анной Богдан.

Трио отправилось в египетский музей. Они осмотрели величественные гробницы и старинные карты. Так как Михаил надеялся на индивидуальную встречу с Аней, он спланировал увлекательные квест для двоих. Поэтому холостяк попросил "Зайку" пока вернуться к другим участницам, а позже встретиться всем на ужине.

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На квесте Ане удалось откопать заранее спрятанный Михаилом презент с золотыми украшениями. На ужине Аня специально при мужчине подробно расспрашивала свою соперницу о ее профессии контент-менеджера. "Зайка" отвечала довольно невнятно.

На следующий день холостяк устроил групповое свидание со всеми девушками, которое состоялось на яхте.

Девушки предложили Заливако сыграть в игру - мужчина должен был отгадать, к какой участнице относится конкретный факт о жизни, и он справился с заданием, скажем, не на все 100%.

Позже состоялась личная беседа Миши с Джессикой, на которой девушка сказала, что Юля "Зайка" недостойна его постоянного внимания. "Я не коварна", - прокомментировала Чеги после свидания.

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Далее девушки при мужчине снова обратили внимание на поездки Юлии "Зайки" с разными мужчинами. Участница пыталась объясниться, но запутала всех еще больше. Миша пытался разобраться в фактах и ничего странного в этом не увидел. В итоге участницы не поняли, почему холостяк постоянно дает шанс Бельченко.

На утро спортсменка Дарья Ставнича решила воспользоваться ключом от номера Михаила и приготовить ему завтрак.

Для мужчины это было приятной неожиданностью и он предложил днепрянке заняться дайвингом.

На решающей церемонии роз, после которой участницы будут знакомить холостяка со своими родителями, близкими людьми, Михаил не отдал цветок фаворитке проекта 11 сезона - Юлии "Зайке" Бельченко.

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В итоге, на проекте остаются четыре девушки - Дарья Ставнича, Анна Богдан, Джессика Чеги и Розали Номбре.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в прошлом выпуске проекта "Холостяк" ушла Татьяна Шевцова.