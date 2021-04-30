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Пятница, 30.04.2021
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"Холостяк-11": Аня Богдан обнаружила в пустыне настоящий клад с золотыми украшениями (фото)

"Холостяк-11": Аня Богдан обнаружила в пустыне настоящий клад с золотыми украшениями (фото)
Обновлено 21:12 Сегодня Телеграф Фото: instagram Анны Богдан

В пятницу, 30 апреля, стартовал девятый выпуск популярного реалити-шоу "Холостяк" с Михаилом Заливако.

Участницам проекта пришлось распределять специальные карточки с возможностями: Дарье достался ключ к номеру Михаила, Анне Богдан - подарок от "холостяка", Джессике - роза авансом, Розали отказалась от возможностей, а Юлия "Зайка" - возможность присоединиться к любому индивидуальному свиданию с другими девушками, чем и воспользовалась на свидании с Богдан. Бывшая жена экс-главы Офиса президента была совсем не рада этому.

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Холостяк пригласил Аню и Юлию в египетский музей. "Напряжение было между нами всеми", - прокомментировал харьковчанин.

Далее Михаил попросил Юля вернуться к остальным девочкам, чтобы провести квест с Аней, а позже встретиться всем вместе на тройном ужине.

По результатам увлекательного приключения Аня обнаружила закопанную коробочку с золотыми украшениями, заранее спрятанными Заливако.

На ужине Аня намекала Мише, что Юля что-то скрывает о своем прошлом и своей профессии.

Ранее Михаил Заливако устроил "кошачье" свидание с Джессикой Чеги.

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
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Шоу, Холостяк, Михаил Заливако, Анна Богдан.
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