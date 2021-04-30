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Пятница, 30.04.2021
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Одна из участниц "Холостяка" поранила Мишу на "кошачьем" свидании (фото, видео)

Одна из участниц "Холостяка" поранила Мишу на "кошачьем" свидании (фото, видео)
19:57 Сегодня Телеграф Фото: instagram holostyakstb

В пятницу, 30 апреля, стартовал девятый выпуск популярного реалити-шоу "Холостяк" с Михаилом Заливако.

На новой неделе герой устроил индивидуальное "кошачье" свидание с владелицей студии визажа из Мукачево - Джессикой Чеги.

Пара разрисовала другу другу кошачьи мордочки, а потом с помощью баллончиков с красками - одну из массивных перегородок Египта. В итоге получился рисунок с влюбленными кошками на фоне огромного красного сердца.

"Удивилась, как мы можем пометить нашу территорию. По-любому, мы должны где-то след оставить", - предположила Джессика.

После того, как Михаил преподал урок рисования 25-летней девушке, она, в ответ, научила его разделывать рыбу. Но не обошлось без маленьких травм - Джессика нечаянно поранила Мишу острым ножом.

"Такой проект по ходу для меня. Главное - не убиться в конце", - пошутил Заливако.

Позже пара скушала приготовленную поваром рыбку. Они угостили также и четырехлапых друзей, которые присоединились к паре во время ужина.

"Весь день мы провели как пара", - подытожил холостяк.

Напомним, что новой "Холостячкой" станет певица Злата Огневич - самые горячие фото звезды.

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
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Шоу, Холостяк, Михаил Заливако, Джессика Чеги.
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