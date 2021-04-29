Названа героиня нового сезона "Холостячка"

Героиней второго сезона популярного реалити-шоу "Холостячка" стала украинская певица, композитор и представительница от Украины на "Евровидении-2013" Злата Огневич.

Об этом стало известно с пост-шоу на телеканале СТБ "Як вийти заміж".

"Запуская нашу первую "Холостячку", мы хотели поговорить с украинками о том, что они сильные, что они имеют право сами выбирать свою судьбу и строить свою жизнь так, как чувствуют сердцем. Громкий успех первого сезона подтвердил, что мы на правильном пути. Наша "Холостячка" стала главной телевизионным событием и лучшей программой 2020 года. А зрительница СТБ с радостью поддержала диалог о современной женщине и равноправии партнеров в карьере и отношениях. Поэтому мы начинаем производство второго сезона, который станет еще одной важной премьерой в осенний сетке СТБ", - прокомментировала управляющий директор телеканала Людмила Семчук на странице проекта в Инстаграме.

View this post on Instagram A post shared by ZLATA OGNEVICH (@zlata.ognevich)

"Я иду на "Холостячку", чтобы встретить мужчину своей мечты и создать ВМЕСТЕ прекрасную, любящую семью! Спасибо, что разделяете со мной такой важный и очень волнительный период! Всем любви", - написала Злата Огневич на своей странице в соцсети.

Напомним, что певица стала победительницей первого сезона маскарадного шоу "Маска" на телеканале "Украина".