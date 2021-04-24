Свидание в пустыне и невероятное количество страстных поцелуев: как прошел 8 выпуск шоу "Холостяк" (фото)

В пятницу, 23 апреля, прошел восьмой эфир популярного шоу на телеканале "СТБ" - "Холостяк", в 11 сезоне которого принял участие учредитель логистической компании из Харькова Михаил Заливако.

На этой неделе прошло индивидуальное свидание "холостяка" и спортсменки из Днепра Дарьи Ставничей.

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Следующая очередь дошла до одной из фавориток шоу "Холостяк" Юлии "Зайки". Пара отправилась в СПА, где были проявлены очень страстные чувства к друг другу.

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А тем временем другим участницам проекта досталось интересное задание: написать свое кредо по жизни, вложив его в одну фразу.

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Эта неделя оказалась богатой на индивидуальные свидание. Позже Михаил пригласил на свидание Розали. Пара прокаталась на парашюте за катером (парасейлинг - ред.).

Дальше состоялось индивидуальное, незапланированное свидание Миши с Анной Богдан. После романтического ужина пара спряталась от операторов, но тем все же удалось запечатлеть страстные поцелуи героев.

Под конец выпуска состоялась трогательная беседа со всеми участницами проекта, которые со слезами на глазах рассказали о своих детских травмах.

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На церемонии роз Михаил не вручил долгожданную розу Татьяне Шевцовой, которая все время проявляла только дружественные чувства. А вот Юлию "Зайку" харьковчанин также хотел отправить домой, но дал девушке второй шанс.

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Ранее "Телеграф" сообщал, что в прошлом выпуске проекта "Холостяк" ушла Юлия Карнаух.