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"Чтобы не страшно было пукнуть": Таня из Холостяка рассказала об идеальных отношениях

"Чтобы не страшно было пукнуть": Таня из Холостяка рассказала об идеальных отношениях
Обновлено 08:11 Сегодня Телеграф Фото: instagram

16 апреля, во время седьмого выпуска романтического реалити-шоу "Холостяк" 11 сезон с Михаилом Заливако, наконец дождалась своего индивидуального свидания дизайнер интерьеров Таня Шевцова. 

Пара немного прогулялась по городу, куда прилетели на отдых, и отправилась на пляж, где они строили замки из песка и много разговаривали. Естественно на проекте, где ищут свою любовь, поднялась тема "идеальных отношений". Миша спросил, что об этом думает Таня. 

Свои мысли девушка решила продублировать и на своей странице в Инстаграм, посвятив этому один из своих постов. 

"Отношения должны быть такими, чтобы не страшно было пукнуть" - процитировала Таня свои же слова, сказанные Мише в седьмом выпуске.

Татьяна считает, что идеальные отношения - это когда вы можете обсудить все что угодно, можете быть на одной волне, быть собой и не бояться, что тебя неправильно поймут.  Также, для девушки важно взаимное вдохновение друг друга, поддержка во всем и уважение.

"Отношения должны быть такими что бы не приходилось ставить крестики на руку в напоминание о том что бы сделать человека счастливым, просто делать это без задней мысли. И конечно же мой главный показатель супер отношений - не страшно пукнуть", - пишет Таня.

 
 
 
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Публикация от Шевцова Татьяна | Холостяк11 (@shevtsovatetiana)

Напомним, что в еще в шестом выпуске Михаил Заливако и девушки отправились в Египет, где провели две недели. За это время проект "Холостяк" покинули - Лиза Крутикова и Катя Жук в 6 выпуске и Юля Карнаух в 7.

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
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Отношения, Шоу, Холостяк, Михаил Заливако, Татьяна Шевцова.
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