Приют для животных, эротический урок домедпомощи и банджи-джампинг: как прошел 6 эфир шоу "Холостяк" (фото)

В пятницу, 9 апреля, вышел шестой эфир популярного реалити-шоу "Холостяк".

В этом выпуске участницы вместе с Михаилом Заливако отправились в приют для животных. Герой 11 сезона привез с собой много вкусняшек, которыми девушки угостили пушистых жильцов приюта.

Миша отправился с Юлей "Зайкой", Таней и Джессикой убраться в клетках, после чего пригласил Татьяну на личный разговор в конюшню, где помог девушке преодолеть страх перед лошадьми.

В конце дня Миша попросил девушек не пользоваться косметикой целую неделю, а позже отправился с ведущим Григорием Решетником на кофе, где мужчины просмотрели личные страницы Инстаграма участниц 11 сезона. Некоторые страницы не понравились холостяку из-за чрезмерного фотошопа и чрезмерной демонстрации тела.

View this post on Instagram A post shared by Холстяк & Холостячка (@holostyakstb)

На следующем групповом свидании Миша решил создать социальный ролик с участием девушек, посвященный теме домедицинской помощи. Когда подошла очередь Джессики, пара перевоплотилась в спасателя и утопающего. Девушка осмелилась на сближение, что очень не понравилось остальным присутствующим.

View this post on Instagram A post shared by Холостяк и Холостячка (@holostyak_ua)

View this post on Instagram A post shared by Холстяк & Холостячка (@holostyakstb)

После французского поцелуя харьковчанина и Джессики, от холостяка закрылась воздушная гимнастка Елизавета.

Михаил решил устроить Анне Богдан экстремальное индивидуальное свидание - банджи-джампинг.

View this post on Instagram A post shared by Холстяк & Холостячка (@holostyakstb)

Далее Михаил пригласил на встречу Юлю "Зайку" и чемпионку по бегу Дарью.

Троица сыграла в импровизированные истории, где зашла тема измены. Даша очень прониклась ситуацией, ведь в своей жизни она испытала чувство предательства.

После неловких моментов Юля первой попросилась на личный разговор с Мишей. Девушка объяснила свое настроение "лимон" и рассказала о своих чувствах. Холостяк заверил ее, что она ему нравится, но обратил внимание на откровенные фото Юлии в Инстаграме. Так разговор перетек в поцелуй. С Дашей разговор не получился - девушка больше молчала.

На церемонии роз Миша пригласил на личный разговор Юлию Карнаух, которая рассказала ему о своем неудачном браке и смерти отца. Мужчина поддержал девушку и подарил ей розу.

View this post on Instagram A post shared by Юлия КарнаухХолостяк 11 (@julia_lukovskaya_)

В итоге Михаил вручил цветки всем девушкам, кроме 24-летней воздушной гимнастки Лизы Крутиковой и 29-летней владелице туристического агентства Кати Жук.

View this post on Instagram A post shared by Холстяк & Холостячка (@holostyakstb)

View this post on Instagram A post shared by Холстяк & Холостячка (@holostyakstb)

В проекте осталось 7 участниц.

Напомним, что пятом выпуске шоу "Холостяк" проект покинула участница - Александра Миколюк.