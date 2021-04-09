Скачать
Суббота, 10.04.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС
Планы Кремля в Украине провалились: зачем Путину снова угрожать вторжением в нашу страну
Планы Кремля в Украине провалились: зачем Путину снова угрожать вторжением в нашу страну
Итоги дня 9 апреля: арест яхты Медведчука, смерть мужа Елизаветы II
Итоги дня 9 апреля: арест яхты Медведчука, смерть мужа Елизаветы II
Зеленский ввел санкции против Януковича и десятков экс-чиновников (список)
Зеленский ввел санкции против Януковича и десятков экс-чиновников (список)
Из-за ковида "скорую" ждали долго: на пожаре в Киеве чуть не сгорели мать с детьми (эксклюзивные фото)
Из-за ковида "скорую" ждали долго: на пожаре в Киеве чуть не сгорели мать с детьми (эксклюзивные фото)

Приют для животных, эротический урок домедпомощи и банджи-джампинг: как прошел 6 эфир шоу "Холостяк" (фото)

Приют для животных, эротический урок домедпомощи и банджи-джампинг: как прошел 6 эфир шоу "Холостяк" (фото)
Обновлено 23:54 Пт, 9 Апрель 2021 Телеграф Фото: instagram Michael Zalivako

В пятницу, 9 апреля, вышел шестой эфир популярного реалити-шоу "Холостяк".

В этом выпуске участницы вместе с Михаилом Заливако отправились в приют для животных. Герой 11 сезона привез с собой много вкусняшек, которыми девушки угостили пушистых жильцов приюта.

Миша отправился с Юлей "Зайкой", Таней и Джессикой убраться в клетках, после чего пригласил Татьяну на личный разговор в конюшню, где помог девушке преодолеть страх перед лошадьми.

В конце дня Миша попросил девушек не пользоваться косметикой целую неделю, а позже отправился с ведущим Григорием Решетником на кофе, где мужчины просмотрели личные страницы Инстаграма участниц 11 сезона. Некоторые страницы  не понравились холостяку из-за чрезмерного фотошопа и чрезмерной демонстрации тела.

На следующем групповом свидании Миша решил создать социальный ролик с участием девушек, посвященный теме домедицинской помощи. Когда подошла очередь Джессики, пара перевоплотилась в спасателя и утопающего. Девушка осмелилась на сближение, что очень не понравилось остальным присутствующим.

После французского поцелуя харьковчанина и Джессики, от холостяка закрылась воздушная гимнастка Елизавета.

Михаил решил устроить Анне Богдан экстремальное индивидуальное свидание - банджи-джампинг.

Далее Михаил пригласил на встречу Юлю "Зайку" и чемпионку по бегу Дарью.

Участница "Холостяка" объяснила, как правильно бегать начинающим: "Не про ноги, про одышку"

Троица сыграла в импровизированные истории, где зашла тема измены. Даша очень прониклась ситуацией, ведь в своей жизни она испытала чувство предательства.

После неловких моментов Юля первой попросилась на личный разговор с Мишей. Девушка объяснила свое настроение "лимон" и рассказала о своих чувствах. Холостяк заверил ее, что она ему нравится, но обратил внимание на откровенные фото Юлии в Инстаграме. Так разговор перетек в поцелуй. С Дашей разговор не получился - девушка больше молчала.

На церемонии роз Миша пригласил на личный разговор Юлию Карнаух, которая рассказала ему о своем неудачном браке и смерти отца. Мужчина поддержал девушку и подарил ей розу.

Боится индюков и не любит людей с грязной головой: участница "Холостяка" поделилась фактами о себе

В итоге Михаил вручил цветки всем девушкам, кроме 24-летней воздушной гимнастки Лизы Крутиковой и 29-летней владелице туристического агентства Кати Жук.

В проекте осталось 7 участниц.

Напомним, что пятом выпуске шоу "Холостяк" проект покинула участница - Александра Миколюк.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
Просмотры: 128

Все по теме:

Шоу, Холостяк, Михаил Заливако, Лиза Крутикова, Катя Крутикова.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Мечта любого подростка: 44-летняя замужняя учительница совратила 12-летнего ученика в РФ (фото)
02 "Байден приносит извинения, Зеленский работает губернатором Малороссии": Эйдман высказался о мечтах Путина
03 В Африке нашли 12 обезглавленных туристов - в чудовищном поступке подозревают боевиков ИГИЛ
04 "Матери российских срочников поедут искать сыновей, а найдут трупы": России предрекли большие проблемы в случае нападения на Украину
05 "Чтобы всех поразить на пляже летом": Марина Боржемская составила подборку эффективных упражнений для попы
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Ивано-Франковская область наконец выходит из &quot;красной&quot; зоны, но ей уже есть замена
Ивано-Франковская область наконец выходит из "красной" зоны, но ей уже есть замена
&quot;Кремль повышает ставки&quot;: журналист указал на &quot;плохой признак&quot; в риторике России
"Кремль повышает ставки": журналист указал на "плохой признак" в риторике России
Яхту Медведчука арестовали
Яхту Медведчука арестовали
Какой праздник 10 апреля: народные приметы и запреты
Какой праздник 10 апреля: народные приметы и запреты
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь