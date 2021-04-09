"Холостяк" и Анна Богдан пригнули с высоты (фото)

В пятницу, 9 апреля, вышел шестой эфир популярного реалити-шоу "Холостяк".

На шестой неделе харьковчанин пригласил на индивидуальное свидание бывшую супругу экс-главы Офиса Президента - Анну Богдан.

Мужчина пригласил девушку на стадион, но не для игры в футбол - Михаил Заливако предложил участнице 11 сезона проекта "Холостяк" популярный экстремальный аттракцион - банджи-джампинг.

"Миша такой сильный парень. Я даже на секундочку не могла подумать, что он так испугается и даст заднюю. Конечно же нет", - рассказала девушка.

В полной экипировке сначала прыгнул Миша, а потом наступила очередь Анны. Девушка не испугалась и свершила "прыжок веры".

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После этого пара отправилась на романтический ужин, где девушка со слезами на глазах рассказала о своем тяжелом детстве. Оказывается, девочка часто попадала под горячую руку своего отца. Миша попытался успокоить Анну, и крепко обнявшись, пара медленно затанцевала. Мужчина не удержался и поцеловал Анну.

"Зная прежнюю Аню, я не думал, что она так сэмоционирует. Новая Аня - искренняя и настоящая", - поделился Михаил после свидания.

Напомним, что ранее Анна Богдан призналась, почему пришла на проект "Холостяк".