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"Если бы не моя сестра, меня бы не было на этом проекте": Анна Богдан рассказала, как попала на шоу "Холостяк"

"Если бы не моя сестра, меня бы не было на этом проекте": Анна Богдан рассказала, как попала на шоу "Холостяк"
Обновлено 13:12 Сегодня Телеграф Фото: instagram

5 марта состоялась премьера романтического реалити-шоу "Холостяк-11", главным героем, за сердце которого поборются участницы, стал харьковский бизнесмен Михаил Заливако.

Одной из участниц нового сезона стала бывшая жена экс-руководителя Офиса президента Андрея Богдана - Анна Богдан. 

Съемки третьего выпуска реалити-шоу попали как раз ее на день рождение, которое, как Аня написала в Инстаграм она бы хотела провести только с Михаилом, но девочки предложили устроить вечеринку. Стоит отметить, что после индивидуального общения у Миши сложились не очень позитивные впечатления, и возможно, то Богдан могла вылететь, однако она заболела и, опять же возможно, Заливако ее пожалел.

 
 
 
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Публикация от Анна Богдан Холостяк 11 (@hannastorozhuk)

Опять за старое? Порноактриса из "Холостяка" рассказала, чем занялась после шоу

На своей странице в соцсети Анна открыто рассказывает о своей жизни и об участии в проекте. В своих сторис она запустила вопросник, в котором ее подписчики могут спросить ее о том, что их интересует. Естественно не обошлось без вопросов о "Холостяке". 

Одним из таких был, как девушка решилась пойти на проект. Анна призналась, что если бы не ее сестра, то ее бы и не было в проекте. 

"Она настояла, чтобы я подала анкету. У меня после развода не было отношений, и я решила попробовать", - написала Анна, добавив, что "Холостяк" всегда подбирает хороших героев.

Также, Анна рассказала, что во время участия в проекте она заболела коронавирусом, который перенесла в легкой форме.

Ранее, "Телеграф" писал, что в сети уже вычислили победительницу "Холостяка" с Михаилом Заливако - ею стала Антония-Джессика Чеги. Что о ней известно, читайте в нашем материале.

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
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Шоу, Холостяк, Михаил Заливако, Анна Богдан.
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