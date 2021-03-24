"Если бы не моя сестра, меня бы не было на этом проекте": Анна Богдан рассказала, как попала на шоу "Холостяк"

5 марта состоялась премьера романтического реалити-шоу "Холостяк-11", главным героем, за сердце которого поборются участницы, стал харьковский бизнесмен Михаил Заливако.

Одной из участниц нового сезона стала бывшая жена экс-руководителя Офиса президента Андрея Богдана - Анна Богдан.

Съемки третьего выпуска реалити-шоу попали как раз ее на день рождение, которое, как Аня написала в Инстаграм она бы хотела провести только с Михаилом, но девочки предложили устроить вечеринку. Стоит отметить, что после индивидуального общения у Миши сложились не очень позитивные впечатления, и возможно, то Богдан могла вылететь, однако она заболела и, опять же возможно, Заливако ее пожалел.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Анна Богдан Холостяк 11 (@hannastorozhuk)

На своей странице в соцсети Анна открыто рассказывает о своей жизни и об участии в проекте. В своих сторис она запустила вопросник, в котором ее подписчики могут спросить ее о том, что их интересует. Естественно не обошлось без вопросов о "Холостяке".

Одним из таких был, как девушка решилась пойти на проект. Анна призналась, что если бы не ее сестра, то ее бы и не было в проекте.

"Она настояла, чтобы я подала анкету. У меня после развода не было отношений, и я решила попробовать", - написала Анна, добавив, что "Холостяк" всегда подбирает хороших героев.

Также, Анна рассказала, что во время участия в проекте она заболела коронавирусом, который перенесла в легкой форме.

Ранее, "Телеграф" писал, что в сети уже вычислили победительницу "Холостяка" с Михаилом Заливако - ею стала Антония-Джессика Чеги. Что о ней известно, читайте в нашем материале.