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Шоу "Холостяк": Миша помог преодолеть страх перед лошадьми одной из участниц

Шоу "Холостяк": Миша помог преодолеть страх перед лошадьми одной из участниц
20:00 Сегодня Телеграф Фото: instagram Татьяны Шевцовой

В пятницу, 9 апреля, вышел шестой эфир популярного реалити-шоу "Холостяк".

Девушки отправились с Михаилом Заливако в приют для животных. Герой повел одну из участниц, Татьяну Шевцову в конюшню.

Пара мило поболтала, а девушка открылась холостяку. Татьяна призналась, что в детстве ее укусила лошадь и она до сих пор боится к ним подходит и прикасаться к благородным животным. Миша приятно удивился, что всегда улыбчивая и веселая Таня продемонстрировала свою ранимость.

Позже мужчина помог девушке преодолеть страх. Пара вернулась к другим участницам аж под конец дня.

Боится индюков и не любит людей с грязной головой: участница "Холостяка" поделилась фактами о себе

"Разговор пошел на пользу мне. Буду стараться это проявлять", - рассказала Таня.

 

 
 
 
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A post shared by Michael Zalivako (@kanyeeebear)

Напомним, что ранее Татьяна Шевцова рассказала, кому лучше не брать участия в подобных проектах, как "Холостяк".

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
Просмотры: 209

Все по теме:

Шоу, Холостяк, Михаил Заливако, Таня Шевцова.
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