Таня из "Холостяка" посоветовала, кому не стоит участвовать в реалити-шоу

Одна из участниц 11 сезона популярного реалити-шоу на телеканале СТБ "Холостяк", 24-летняя дизайнер интерьеров Татьяна Шевцова ответила на вопрос своего подписчика в Инстаграме, кому бы она не посоветовала идти на шоу.

В сториз девушка назвала три категории людей, для которых участие в реалити "Холостяк" стало бы большим разочарованием.

"Людям, которые не переживут астению; людям ради пиара. Вас там пропиарят, но СТБ сам решит как именно; людям, которые не общительные. У вас 100% новое окружение", - отметила Татьяна.

Татьяна Шевцова родом из Чернигова. Девушка закончила Киевский национальный университет строительства и архитектуры по специальности "урбанистика и пространственное планирование". Сейчас работает дизайнером интерьеров.

В мужчине ценит ум, чувство юмора, целеустремленность.

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View this post on Instagram A post shared by Шевцова Татьяна | Холостяк11 (@shevtsovatetiana)

View this post on Instagram A post shared by Шевцова Татьяна | Холостяк11 (@shevtsovatetiana)

View this post on Instagram A post shared by Шевцова Татьяна | Холостяк11 (@shevtsovatetiana)

View this post on Instagram A post shared by Шевцова Татьяна | Холостяк11 (@shevtsovatetiana)

Добавим, что после выхода первого выпуска шоу "Холостяк" с Михаилом Заливако 5 марта на страницу Татьяны в Инстаграме было подписано 21 тысяча пользователей. По состоянию на 5 апреля число подписчиков составляет более 34 тысяч.

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