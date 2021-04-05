Таня из "Холостяка" посоветовала, кому не стоит участвовать в реалити-шоу

Одна из участниц 11 сезона популярного реалити-шоу на телеканале СТБ "Холостяк", 24-летняя дизайнер интерьеров Татьяна Шевцова ответила на вопрос своего подписчика в Инстаграме, кому бы она не посоветовала идти на шоу.
В сториз девушка назвала три категории людей, для которых участие в реалити "Холостяк" стало бы большим разочарованием.
"Людям, которые не переживут астению; людям ради пиара. Вас там пропиарят, но СТБ сам решит как именно; людям, которые не общительные. У вас 100% новое окружение", - отметила Татьяна.
Татьяна Шевцова родом из Чернигова. Девушка закончила Киевский национальный университет строительства и архитектуры по специальности "урбанистика и пространственное планирование". Сейчас работает дизайнером интерьеров.
В мужчине ценит ум, чувство юмора, целеустремленность.
View this post on Instagram
View this post on Instagram
View this post on Instagram
View this post on Instagram
View this post on Instagram
Добавим, что после выхода первого выпуска шоу "Холостяк" с Михаилом Заливако 5 марта на страницу Татьяны в Инстаграме было подписано 21 тысяча пользователей. По состоянию на 5 апреля число подписчиков составляет более 34 тысяч.
До:
После:
Ранее бывшая участница проекта "Холостяк-11" Александра Миколюк рассказала, какие испытания она пережила во время лечения опухоли.