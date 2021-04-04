Промелькнула "искра": Джессика призналась, что чувствовала, когда "холостяк" делал ей массаж

В пятницу вечером, 2 апреля, прошел пятый выпуск одного из самых интригующих шоу - "Холостяк", в финале которого проект покинула Александра Миколюк, пережившая сложную операцию в детстве.

В этом эфире произошло много интересных моментов между героем 11 сезона Михаилом Заливако и прекрасными участницами проекта. Больше всего запомнился массаж в СПА, который 25-летняя владелица студии визажа Джессика Чеги сделала "холостяку". Девушка рассказала в Инстаграме, что это свидание было только началом их истории.

"Именно здесь я была уверена, что могу расслабить, возможно, немного напряженную обстановку. Поэтому предложила ему сделать массаж, ведь здесь мы могли уединиться немного. Многие общались, улыбались и узнали друг друга ближе. Эти несколько минут были очень романтичными", - отметила девушка.

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Джессика также призналась, что была в восторге, когда Михаил предложил сделать массаж ей: "Между нами промелькнула "искра", но понимала что на групповом свидании не уместно было развивать нашу историю дальше. Я думаю, что он обязательно захочет узнать меня еще лучше...".

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Добавим, что Джессику Чеги в сети уже называют финалисткой 11 сезона проекта "Холостяк".