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Новые правила, запрещенные приемы и неожиданные признания: как прошел пятый выпуск проекта "Холостяк"

Новые правила, запрещенные приемы и неожиданные признания: как прошел пятый выпуск проекта "Холостяк"
23:49 Пт, 2 Апрель 2021 Телеграф Фото: instagram

Уже по традиции, пятничный вечер, 2 апреля, телеканал "СТБ" "украсил" пятый выпуск самого романтического реалити-шоу в Украине "Холостяк", главным героем которого стал харьковский бизнесмен 31-летний Михаил Заливако. 

Новая неделя для девушек и холостяка началась в новом городе - они отправились во Львов. Михаил решил предоставить девушкам самые лучшие условия, поэтому разместил их в одном из самых шикарных отелей города. И тут, Миша решил немного "покреативить" - он разделил девушек по комнатам. Точнее они сами разделились, выбрав какой-то из предложенных предметов: книги, надпись "Подружки", полотенца, бокалы и корона. 

Стоит отметить, что первые два пункта были определены заранее: книги для Розали и Саши, а надпись - для Джессики и Кати. Остальное девушки делили сами. В итоге - Лиза и Даша получили сертификаты в СПА, Таня и Юля Зайка - безлимитный бар, Саша и Розали - право первого свидания, Джессика и Катя - право организовать свидание с холостяком самостоятельно, а Юля Карнаух получила мобильный телефон для общения с Михаилом.

Первое свидание прошло в библиотеке, куда Миша пригласил Сашу и Розали. Идя на встречу девушки были уверенны, что одна из них не вернется к остальным участницам, однако не тут то было. "Новатор" Михаил решил больше не давать розы на свиданиях, чтобы не сделать поспешный выбор. Все розы остаются для церемонии.

 
 
 
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Публикация от Телеканал СТБ (@stbua)

Во время свидания Юля с телефоном активно применяла свой бонус, отправляя Мише сообщения. Поэтому неудивительно, что второе свидание на проекте было за ней. Михаил и Юля отправились в лес кататься на квадрацикле. 

 
 
 
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Публикация от Телеканал СТБ (@stbua)

Третье свидание было за спортсменкой Дашей. Пара отправилась в комнату страха. Стоит отметить, что ради Дарьи Миша нарушил правила "игры" и вместо того, чтобы Даша спасла Мишу, вышло наоборот. После игры холостяк исполнил свое желание и поцеловал Дарью.

 
 
 
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Публикация от Холстяк & Холостячка (@holostyakstb)

Последнее свидание в пятом выпуске - свидание Джессики и Кати. Девушки пригласили Михаила в СПА. Холостяк решил узнать, не является их дружба важнее его. Так как Джессика - массажист, она решила сделать Мише приятно, и как раз применить один из своих козырей. В благодарность, Михаил в ответ сделал массаж Джессике. 

С Катей Миша плавал в бассейне, а точнее учил девушку плавать. За время общения он сделал вывод, что Катя -лиса, и в их "дружбе" более дружит таки Джессика.

 
 
 
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Публикация от Телеканал СТБ (@stbua)

Во время церемонии роз к девушкам вернулась Анна Богдан, которая ранее заболела. Девушки не очень таки обрадовались этому. Так, как Миша давно не видел Аню, он пригласил на индивидуальное общение. Михаил отметил, что Аня очень изменилась, сухие ответы превратились в живое общение.

 
 
 
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Публикация от Холстяк & Холостячка (@holostyakstb)

После Ани, на индивидуальное общение пошла Лиза. Михаила обеспокоило видеообращение девушки, и он решил расставить все точки над и. Лиза ошарашила Мишу заявлением, что ей кажется, что все, что происходит вокруг "ненастоящее". 

 
 
 
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Публикация от Телеканал СТБ (@stbua)

Стоит отметить, что во время церемонии роз Михаил признался одной из девушек в том, что к ней у него появились чувства. И этой счастливицей стала Джессика Чеги. Как отметили остальные девушки, он еще никому подобных слов не говорил. Напомним, что в сети уже появились слухи, что она стала финалисткой шоу, и даже его победительницей.

 
 
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Публикация от Jessica Холостяк 11 (@antoniajessica)

По итогам пятой недели на церемонии роз Михаил отправил домой - Александра Миколюк.

 
 
 
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Публикация от Александра Миколюк Холостяк 11 (@manchkina5)

Напомним, что в четвертом выпуске шоу покинуло две участницы - Аня Гузеева и Виктория Завгородняя.

Чтобы посмотреть онлайн 5 выпуск 11 сезона шоу "Холостяк" переходите на сайт Teleportal.UA!

9 апреля в 19:00 смотрите шестой выпуск романтического реалити-шоу на канале "СТБ".

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
Просмотры: 162

Все по теме:

Шоу, Холостяк, Григорий Решетник, Михаил Заливако.
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