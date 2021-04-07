Боится индюков и не любит людей с грязной головой: участница "Холостяка" поделилась фактами о себе

2 апреля прошел пятый эфир популярного среди украинских зрителей реалити-шоу "Холостяк". На данный момент на проекте в 11 сезоне осталось 9 участниц, среди которых можно выделить 32-летнюю помощницу руководителя выставочной компании Юлию Карнаух, с которой герой шоу Михаил Заливако еще не успел поцеловаться.
В среду, 7 апреля, на личной странице девушки появился пост, где Юлия указала на несколько интересных фактов своей жизни, поскольку подписчиков у нее становится все больше и она хотела бы рассказать о себе немного больше:
"1. Не люблю, когда люди рядом с грязной головой. Могу приехать на встречу, увидеть такую картину и уехать, придумав предлог какой-то;
2. Я очень сентиментальная. Все время плачу, когда смотрю фильмы о животных или, например, вижу счастливые моменты незнакомых мне людей (предложения руки и сердца или рождение ребенка) Об остальном вообще молчу);
3. Не люблю сушить голову феном, так как считаю, что это бессмысленная потеря времени. Делаю это только когда катастрофически опаздываю;
4. У меня совершенно нерабочая левая сторона, не могу ничего делать левой рукой;
5. Я единственная, кто сдал экзамен в школе по вождению, так как ездила на автоматической коробке передач во время гололеда;
6. Самая большая цифра, на которую я похудела - 8 кг;
7. Я пошла в школу в 7 лет и уже в 1-м классе мне исполнилось 8, так как родилась в ноябре. Я была самой старшей в классе;
8. Боюсь индюков с детства. В 8 лет получила жесткий клюв в нос;
9. Яркие знакомства начинались после моих фееричных падений на ровном месте;
10. Могу начать читать сразу 3 книги, не дочитав ни одну до конца."
Юлия Карнаух родом из Херсона. Мечтает о крепкой семье и приобретении собственного жилья. Девушка пришла на проект "Холостяк" в поисках умного, ответственного и стабильного мужчины с чувством юмора.
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Добавим, что до начала шоу 5 марта на страницу Юлии в Инстаграме было подписано более тысячи человек, а по состоянию на 7 апреля подписчиков у девушки насчитывается уже около 16 тысяч.
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После:
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Ранее участница 11 сезона проекта "Холостяк" Татьяна Шевцова рассказала, кому не стоит участвовать в подобном шоу.