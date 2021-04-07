Лиза из "Холостяка" поделилась своими утренними "ритуалами"

Одна из участниц нового 11 сезона самого романтического шоу в Украине "Холостяк" Лиза Крутикова поделилась со своими подписчиками, какие утренние "ритуалы" она проводит, чтобы целый день быть вдохновленной и жизнерадостной. Девушка предложила попробовать делать так же, и обязательно поделиться с ней своими впечатлениями.

"Я расскажу вам, как начать своё утро так, что бы даже в карантин, вы оставались вдохновленными и жизнеспособными, готовыми покорять этот мир", - пишет Крутикова на своей странице в Инстаграм.

Идеальное начала дня по методу Лизы:

просыпаемся раньше минут на 40 обычного,

чистим зубы и сразу делаем зарядку (желательно активную) - мин 10,

выпиваем стакан воды и делаем медитацию (начните с пяти минут),

берем блокнот и выписываем благодарности (хотя бы штук 7). Например: "я благодарна вселенной за то, что у меня есть самые верные друзья, за то, что я имею лучшую работу в мире" и т.д.⠀

садимся и представляем как бы мы хотели видеть свое будущее через пару лет! Хотя бы пару минут, все ярко и в красках где работаете, интерьер в квартире, поездка в разные страны,

и 10 минут смотрим полезный подкаст, обучающее видео, читаем полезную литературу или учим англ язык. В общем учим и познаем что-то новое - 10 мин.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Liza Krutikova Холостяк 11 (@elkrutikova)

Ранее, "Телеграф" писал, что Лиза Крутикова показала, как прошла их поездка во Львов, которую для девушек из "Холостяка" приготовил главный герой - Михаил Заливако.