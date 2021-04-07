Скачать
Среда, 07.04.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС
Кремль ошибается, думая, что обострение на фронте сделает Украину более договороспособной, – глава Луганской ОВГА Сергей Гайдай
Кремль ошибается, думая, что обострение на фронте сделает Украину более договороспособной, – глава Луганской ОВГА Сергей Гайдай
Подтолкнуть Путина к вторжению в Украину могут действия... УПЦ МП: озвучен прогноз
Подтолкнуть Путина к вторжению в Украину могут действия... УПЦ МП: озвучен прогноз
В Украине больше 15 тысяч новых случаев коронавируса: больше всего новых больных в Киеве
В Украине больше 15 тысяч новых случаев коронавируса: больше всего новых больных в Киеве
Коллеги не смогли спасти: беременная врач умерла от коронавируса на Буковине
Коллеги не смогли спасти: беременная врач умерла от коронавируса на Буковине

Лиза из "Холостяка" поделилась своими утренними "ритуалами"

Лиза из "Холостяка" поделилась своими утренними "ритуалами"
Обновлено 09:01 Сегодня Телеграф Фото: instagram

Одна из участниц нового 11 сезона самого романтического шоу в Украине "Холостяк" Лиза Крутикова поделилась со своими подписчиками, какие утренние "ритуалы" она проводит, чтобы целый день быть вдохновленной и жизнерадостной. Девушка предложила попробовать делать так же, и обязательно поделиться с ней своими впечатлениями. 

"Я расскажу вам, как начать своё утро так, что бы даже в карантин, вы оставались вдохновленными и жизнеспособными, готовыми покорять этот мир", - пишет Крутикова на своей странице в Инстаграм

Идеальное начала дня по методу Лизы:

  • просыпаемся раньше минут на 40 обычного,

  • чистим зубы и сразу делаем зарядку (желательно активную) - мин 10,

  • выпиваем стакан воды и делаем медитацию (начните с пяти минут),

  • берем блокнот и выписываем благодарности (хотя бы штук 7). Например: "я благодарна вселенной за то, что у меня есть самые верные друзья, за то, что я имею лучшую работу в мире" и т.д.⠀

  • садимся и представляем как бы мы хотели видеть свое будущее через пару лет! Хотя бы пару минут, все ярко и в красках где работаете, интерьер в квартире, поездка в разные страны,

  • и 10 минут смотрим полезный подкаст, обучающее видео, читаем полезную литературу или учим англ язык. В общем учим и познаем что-то новое - 10 мин.

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Liza Krutikova Холостяк 11 (@elkrutikova)

Ранее, "Телеграф" писал, что Лиза Крутикова показала, как прошла их поездка во Львов, которую для девушек из "Холостяка" приготовил главный герой - Михаил Заливако. 

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
Просмотры: 151

Все по теме:

Шоу, Холостяк, Михаил Заливако, Лиза Крутикова.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Путин сошел с ума и будет воевать? Россия собирается массово принимать беженцев с Донбасса
02 Последняя карта Кремля? Главного дипломата Обамы заподозрили в подыгрывании Путину
03 Путин "берет на понт": рискнет ли Россия снова вторгнуться в Украину
04 С наступающим Благовещением 2021: открытки и картинки
05 В США поддержали стремление Украины в НАТО, но есть одно "но"
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Путин сошел с ума и будет воевать? Россия собирается массово принимать беженцев с Донбасса
Путин сошел с ума и будет воевать? Россия собирается массово принимать беженцев с Донбасса
Спикер InformNapalm резко высказался по поводу созданного Зеленским &quot;Центра противодействия дезинформации&quot;
Спикер InformNapalm резко высказался по поводу созданного Зеленским "Центра противодействия дезинформации"
В Суэцком канале произошло новое ЧП, движение судов пришлось остановить: подробности и карта
В Суэцком канале произошло новое ЧП, движение судов пришлось остановить: подробности и карта
Благовещение Пресвятой Богородицы: народные приметы и запреты
Благовещение Пресвятой Богородицы: народные приметы и запреты
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь