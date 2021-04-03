Участница 11 сезона шоу "Холостяк" Лиза показала, как прошла поездка во Львов (фото)

2 апреля прошел пятый выпуск романтического реалити-шоу "Холостяк" с Михаилом Заливако. Новая неделя для девушек началась в новом городе - Миша пригласил участниц во Львов. Как прошел выпуск - читайте в нашем материале.

Как бы девушки не говорили, что дружбы на проекте нет, все же на несколько "лагерей" они таки поделились. И это видно как по отзывах каждой, так и по их социальных сетях.

На своей странице в Инстаграме одна из участниц - гимнастка Лиза Крутикова показала несколько снимков из закулисья шоу, а именно прогулка по Львову, и поход в СПА. Отметим, что компанию ей составили - Розали, Саша и Юля Зайка. А такой четверкой девушки не раз уже собирались, из чего можно сделать вывод, что таки приятельские отношения на проекте среди девочек таки есть.

Ранее, "Телеграф" писал, что во время своего свидания Саша Миколюк призналась холостяку Михаилу Заливако о том, что в детстве перенесла сложнейшую операцию, да и вовсе находилась на грани жизни и смерти.