Скандал, слезы, эмоции и полное разочарование: как прошел 7 выпуск шоу "Холостяк"

Пятница, вечер, и уже по традиции у экранов собираются поклонники романтического реалити-шоу "Холостяк", с Михаилом Заливако в главной роли. Седьмой выпуск реалити прошел в солнечном Египте.

Первое свидание на новой неделе досталось имениннице Розали. Пара отправилась на свидание на "необитаемый остров", где много веселилась, фотографировалась, разговаривала и... целовалась.

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Второе свидание Миша провел с Юлей Карнаух. Пара каталась на велосипедах и разукрашивала вазочки, как это делали в Древней Греции.

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В это время Григорий Решетник и девушки играли в "живые" шашки с бонусами и анти-бонусами. По результатам игры Юля Зайка упустила возможность пойти на свидание с Михаилом, а Даша, став самой активной, получила бонус от холостяка.

После было групповое свидание, на которое и должна была пойти Зайка. Но вместо нее пошла Джессика Чеги. Также была приглашена и Аня Богдан. Трио провело день в воде, катаясь на досках. Стоит отметить, что закончилось свидание "истерикой" Ани из-за того, что она увидела, как Миша и Джессика целуются.

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И последнее на этой неделе свидание досталось Тане, которая до этого еще не ходила на индивидуальную встречу с Заливако. Как отметил Миша, их свидание прошло очень легко, непринужденно и весело. Пара развлекалась на пляже, купаясь с рыбками и строя замки из песка.

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Церемония роз в этот раз проходила достаточно напряженно. Стоит отметить, что первой заветный цветок получила Аня Богдан, так как Миша чувствовал себя виноватым в случившемся. А Юля Зайка решила по активничать под конец недели и начала целовать Михаила на глазах у девушек, однако такое поведение Мише не очень понравилось такое ее поведение. Даше пришлось немного понервничать, так как на момент их общения, роз не оставалось. Но Миша ее не отправил домой.

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По итогам седьмой недели Михаил отправил домой - Юлию Карнаух.

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Напомним, что в шестом выпуске проект покинуло сразу две девушки - Лиза Крутикова и Катя Жук.

Чтобы посмотреть полный выпуск 11 сезона шоу "Холостяк" переходите на сайт Teleportal.UA!

Напомним, что 23 апреля в 19:00 выйдет новый, седьмой, выпуск романтического реалити-шоу на канале "СТБ".