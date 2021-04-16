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"Миша получит": Анна Богдан устроила сцену ревности на шоу "Холостяк"

"Миша получит": Анна Богдан устроила сцену ревности на шоу "Холостяк"
Обновлено 23:07 Сегодня Телеграф Фото: instagram

16 апреля вышел седьмой выпуск романтического реалити-шоу "Холостяк". Главный герой проекта, бизнесмен Михаил Заливако отправился с девушками в путешествие в солнечный Египет.

Одно из свиданий на седьмой неделе было предназначено для Ани Богдан и Юли Зайки. Однако так, как Юля его проиграла в шашки, ее заменила Джессика Чеги. Девушки отправились с Мишей кататься на досках по воде. 

После активного отдыха Миша, Джессика и Аня отправились в ресторан, где холостяк решил пообщаться с каждой по отдельности. Разговор с Аней вышел намного "легче", чем с Джессикой, что и не понравилось первой. 

 
 
 
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По возвращению в дом к остальным девушкам Аня была очень злой и раздраженной. Ей не понравилось то, что Михаил целовался с Джессикой на их групповом свидании. 

 
 
 
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Публикация от Телеканал СТБ (@stbua)

Чтобы посмотреть полный выпуск 11 сезона шоу "Холостяк" переходите на сайт Teleportal.UA! 

Ранее, "Телеграф" писал, что Анна Богдан рассказала, что почувствовала, когда впервые поцеловалась с Михаилом. 

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
Просмотры: 139

Все по теме:

Скандал, Шоу, Холостяк, Михаил Заливако, Анна Богдан.
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