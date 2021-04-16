Юля "Зайка" проиграла свидание с Михаилом Заливако в шашки

Седьмой выпуск романтического реалити-шоу "Холостяк", который прошел 16 апреля, прошел в солнечном Египте.

Ведущий шоу Григорий Решетник решил привнести в проект немного соревнований, как таких. Он провел "турнир" по шашках, по результатах которого были определены девушка-победитель и девушка-аутсайдер. Обе они получили "бонусы", но в случае с проигравшей "анти-бонус".

В итоге победила Даша Ставнича, а проигравшей стала Юля "Зайка". Даша получила подарок от Михаила, а Юля потеряла возможность пойти с главным героем на свидание, которое, как оказалось позже, приготовил для нее Заливако.

Свое свидание она отдала Джессике. Вместе с Мишей и Аней Богдан они отправились кататься на досках по воде.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Телеканал СТБ (@stbua)

Чтобы посмотреть полный выпуск 11 сезона шоу "Холостяк" переходите на сайт Teleportal.UA!

Ранее, "Телеграф" писал, как прошло первое свидание Розали с холостяком.