"Я уже погрязла в груповушках": Розали дождалась свидания с Михаилом Заливако

16 апреля прошел седьмой выпуск самого романтического в Украине реалити-шоу - "Холостяк", главным героем которого стал бизнесмен Михаил Заливако.

Новая неделя для девушек началась в теплом и солнечном Египте. Этот период как раз совпал с днем рождения одной из участниц - Розали. Михаил не знал об этом, но подсознательно выбрал ее для первого на этой неделе индивидуального свидания.

Стоит отметить, что Розали очень переживала, что не ходила еще на свидание с Мишей одна, и называла себя "профессиональной груповушницей".

Их свидание проходило на "необитаемом острове" и могло продлиться 12 часов. Но ведущий шоу Григорий Решетник немного внес изменений - за определенный предмет, который они хотят взять с собой, он отнимал время свидания. В итоге их свидание длилось 4 часа.

Помимо первого свидания Розали получила еще один "подарок" ко дню рождения - первый поцелуй с Мишей.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Холстяк & Холостячка (@holostyakstb)

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Ранее, "Телеграф" писал, что Анна Богдан рассказала, какие чувства испытала при страстном поцелуе с Михаилом Заливако.