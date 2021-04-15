"Не могли насладиться друг другом": Анна Богдан рассказала, каким был ее поцелуй с "холостяком" (видео)

В пятницу, 9 апреля, украинским зрителям показали очередной выпуск 11 сезона популярного телепроекта "Холостяк", который транслируется на канале "СТБ".

На шестой неделе шоу 31-летний харьковчанин Михаил Заливако устроил экстремальное свидание 28-летнему турагенту Ане Богдан, которая является бывшей супругой экс-главы Офиса президента Андрея Богдана.

View this post on Instagram A post shared by Анна Богдан | Холостяк 11 (@hannastorozhuk)

View this post on Instagram A post shared by Анна Богдан | Холостяк 11 (@hannastorozhuk)

После банджи-джампинга пара отправилась на романтический ужин, на котором состоялся их страстный поцелуй.

"Тот момент когда забываешь про камеры и что вас не двое. Что может быть лучше, чем завершение вечера поцелуем? Он был и нежным, и страстным....", - поделилась девушка на своей странице в Инстаграме.

View this post on Instagram A post shared by Анна Богдан | Холостяк 11 (@hannastorozhuk)

Анна рассказала, что тогда им хотелось, чтобы вечер не заканчивался, ведь они "не могли насладиться друг другом". Девушке совсем не хотелось прощаться с Мишей.

"Может я была поначалу скованная, безэмоциональная, не общительная, то с каждым общением с Мишей я раскрывалась все больше и больше", - призналась Анна, добавив, что она не очень быстро открывается людям, особенно мужчинам.

Ранее "Телеграф" писал, какие девушки, по мнению астролога, нравятся главному герою шоу "Холостяк-11" Михаилу Заливако.