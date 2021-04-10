Кто из девушек победит в 11 сезоне шоу "Холостяк": прогноз астролога

На телеканале "СТБ" украинским зрителям показали уже шестой выпуск 11 сезона популярного реалити-шоу "Холостяк", в котором главным героем стал 31-летний основатель логистической компании из Харькова - Михаил Заливако. Ранее мужчина раскрыл некоторые факты о себе, например, безграничная любовь к животным и мечта о создании крепкой семьи.

Астролог Арина Артуровна поведала о чертах характера "холостяка", а также, какие девушки нравятся Михаилу, пишет "РБК",

По словам Арины, Заливако является общительным, компромиссным, любит порядок, стремится к сотрудничеству, но также может проявлять легкомыслие, нервозность и равнодушие к другим.

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"Карта (натальная - ред.) имеет 3 аспекта конфликтности, что говорит о повышенной конфликтности человека и высокой придирчивостью к противоположному полу", - говорит астролог. В таком случае, такого мужчину полезно оставлять в покое и почаще хвалить.

Кроме этого, Арина отмечает, что Михаил предпочитает больше говорить, что-то обсуждать, чем сразу приступать к делу.

"Михаил не тот мужчина, который будет щедр на подарки и красиво ухаживать", - заверяет Арина. Это можно проследить за тем, когда на день рождения одной из участниц проекта Миша не купил подарок, а просто подарил красивый букет цветов.

Астролог подытожила, что Заливако будут больше нравиться девушки раскрепощенные и сексуальные, но также самодостаточные, умеющими зарабатывать себе на жизнь.

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Ранее "Телеграф" сообщал что покинувшая на шестой неделе участница 11 сезона проекта "Холостяк" Лиза Крутикова не жалеет о своем участии.