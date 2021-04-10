Была не готова к этому проекту: Лиза прокомментировала уход с "Холостяка-11"

В пятницу вечером, 9 апреля, состоялся шестой эфир 11 сезона популярного романтического шоу "Холостяк". На церемонии роз Михаил Заливако отправил домой сразу двух участниц проекта - это владелицу туристического агентства Екатерину Жук и воздушную гимнастку Елизавету Крутикову.

После неожиданного страстного поцелуя холостяка и Джессики Чеги, которые изобразили спасателя и утопающую, Лиза явно закрылась от мужчины, поэтому их разговор тет-а-тет не удался, так как девушка не сдерживала своих эмоций, пытаясь не заплакать.

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"Ушла.. Было ли грустно? Было. Было ли сожаление? Было.. но только о том, что именно Я попала на такое свидание, и моя защитная реакция, не заставила себя ждать!", - призналась Лиза на своей странице в Инстаграме.

24-летняя гимнастка рассказала, что не была готова к этому проекту, но она знала, куда идет: "Я знала что будут поцелуи и романтика не только со мной ..но Есть маленькая разница в том, что это происходило в полуметре от меня".

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Напомним, что на шестой неделе проекта участницы наведались в приют для животных, где "холостяк" помог одной из девушек справиться со страхом перед лошадьми.