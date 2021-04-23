Шоу "Холостяк": почему Миша "похитил" Анну Богдан на незапланированное свидание (фото)

23 апреля стартовал очередной эфир 11 сезона популярного шоу на телеканале "СТБ" - "Холостяк", в котором принял участие учредитель логистической компании из Харькова Михаил Заливако.

Восьмая неделя оказалась богатой на индивидуальные свидание. Миша уже провел романтические встречи с Дарьей Ставничей и Юлией "Зайкой" Бильченко и Розали Номбре.

Позже с гостиничного номера Михаил "украл" Анну Богдан, которая была зла на мужчину за поцелуй с Джессикой на двойном свидании.

"Не знаю, видел ты или нет, я вообще в твою сторону не смотрела, мне не хотелось тогда ни разговаривать с тобой. Мне настолько было больно. В обычной жизни я бы тебя не простила", - поделилась чувствами Аня.

На свежем воздухе паре удалось наладить отношения: Миша и Аня отправились на ужин, на котором девушка посидела на коленях у "холостяка".

"Хочется, чтобы он так обнял и я к нему так прижалась. Девочкой-девочкой себя чувствуешь. Классное чувство, мне нравится", - поделилась эмоциями Анна после свидания.

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"Мне с ней интересно и легко. Аню не хочется отпускать", - признался Заливако.

После ужина герои укрылись от камер за деревьями, чтобы их никто не видел, но операторы засняли пикантный момент, где Миша прислонил девушку с дереву и они начали страстно целоваться.

Ранее Анна Богдан рассказала, каким был ее поцелуй с Михаилом Заливако после банджи-джампинга.