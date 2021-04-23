"Она мне не безразлична": Миша "холостяк" облапал попу Юлии "Зайки" (фото)

23 апреля стартовал восьмой эфир популярного шоу на телеканале "СТБ" - "Холостяк", в 11 сезоне которого принял участие учредитель логистической компании из Харькова Михаил Заливако.

На восьмой неделе 31-летний бизнесмен устроил свидание с фавориткой шоу Юлией "Зайкой" Бильченко, контент-менеджером из Киева.

Сначала мужчина пригласил девушку на фабрику, где производятся духи, а после пара отправилась в СПА, где Миша и Юля разделись до купальных костюмов и обмазала друг друга эфирными маслами. Свидание, конечно, не обошлось без поцелуев.

"Я хотела, конечно, на него посмотреть в плавках. Только в плавках. Миша очень в хорошей форме. Красавчик, ничего не скажешь", - призналась Юля.

"Я начал ее всем этим обмазывать. Мне показалось, что она нервничает, но потом я понял, что она просто так проявляет, видимо, свою радость, душевное такое возбуждение", - рассказал Заливако после свидания. "Она мне не безразлична", - отметил мужчина.

Напомним, что в прошлом выпуске Юлия Бильченко проиграла свидание с Михаилом Заливако одной из участниц.