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"Она мне не безразлична": Миша "холостяк" облапал попу Юлии "Зайки" (фото)

"Она мне не безразлична": Миша "холостяк" облапал попу Юлии "Зайки" (фото)
Обновлено 20:43 Сегодня Телеграф Фото: instagram kholostyachka.ua

23 апреля стартовал восьмой эфир популярного шоу на телеканале "СТБ" - "Холостяк", в 11 сезоне которого принял участие учредитель логистической компании из Харькова Михаил Заливако.

На восьмой неделе 31-летний бизнесмен устроил свидание с фавориткой шоу Юлией "Зайкой" Бильченко, контент-менеджером из Киева.

Сначала мужчина пригласил девушку на фабрику, где производятся духи, а после пара отправилась в СПА, где Миша и Юля разделись до купальных костюмов и обмазала друг друга эфирными маслами. Свидание, конечно, не обошлось без поцелуев.

"Я хотела, конечно, на него посмотреть в плавках. Только в плавках. Миша очень в хорошей форме. Красавчик, ничего не скажешь", - призналась Юля.

Жаркий поцелуй под солнцем: "Холостяк" осчастливил одну из участниц шоу (фото)

"Я начал ее всем этим обмазывать. Мне показалось, что она нервничает, но потом я понял, что она просто так проявляет, видимо, свою радость, душевное такое возбуждение", - рассказал Заливако после свидания. "Она мне не безразлична", - отметил мужчина.

Напомним, что в прошлом выпуске Юлия Бильченко проиграла свидание с Михаилом Заливако одной из участниц.

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
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Шоу, Холостяк, Михаил Заливако, Юлия Бильченко.
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