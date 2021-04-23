Жаркий поцелуй под солнцем: "Холостяк" осчастливил одну из участниц шоу (фото)

В пятницу, 23 апреля, стартовал очередной выпуск популярного реалити-шоу "Холостяк" с Михаилом Заливако.

Восьмая неделя проекта началась с индивидуального свидания 31-летнего харьковчанина и чемпионкой по бегу из Днепра, 23-летней Дарьей Ставничей в Египте.

Пара весело покаталась на флегматичных верблюдах в пустыне и приготовила романтический совместный обед под жарким солнцем.

"Мы ели, разговаривали. Мне так классно. И мы успели и вид посмотреть, и на друг друга посмотреть, прикасаться, поговорить на какие-то темы", - рассказала Ставнича за кадром.

Также спортсменка призналась, что ей очень понравился карантин, потому что в это время она очень сблизилась с семьей: "Я прям довольна. Такого у меня не было ранее".

На этом свидании Миша не удержался и поцеловал девушку.

"Было все легко на этом свидании. Не было натянутости", - сказал Михаил.

Ранее сообщалось, что ушедшая Юлия Карнаух рассказала, почему не жалеет об участии в 11 сезоне шоу "Холостяк".