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"В тот вечер я почувствовала разочарование": Юлия Карнаух прокомментировала свой уход из "Холостяка"

"В тот вечер я почувствовала разочарование": Юлия Карнаух прокомментировала свой уход из "Холостяка"
Обновлено 21:47 Сегодня Телеграф Фото: instagram

16 апреля вышел седьмой выпуск реалити-шоу "Холостяк". Главный герой шоу бизнесмен Михаил Заливако отправился с девушками в путешествие в солнечный Египет. 

На этой неделе холостяк провел несколько романтичных свиданий, на одно из которых пошла Юлия Карнаух. На церемонии роз девушка говорила, что так, как их встреча прошла очень хорошо, она не сомневалась, что заветный цветок ей достанется. Однако Михаил решил по-другому. Юля поехала домой.

Целый день после выхода выпуска, девушка молчала и никак не комментировала свой вылет. Лишь только вечером Юлия опубликовала на своей странице в Инстаграме пост, который посвятила своему участию в проекте "Холостяк".

Девушка призналась, что идя на этот проект она не верила в то, что сможет открыться там и искала в каждом движении подвох. 

"В тот вечер я почувствовала разочарование, когда мне было сказано, что настоящая, искренняя, готовая на отношения и семью, но... Этот проект для меня в первую очередь про отношения. А отношения для меня - это быть честным. Я была честна перед Мишей до конца. И не жалею об этом" - написала Юлия. 

Карнаух поблагодарила всю команду проекта "Холостяк" и всех, кто поддерживал ее на протяжении всего пути.  

"Я ни капли не жалею, что пришла тогда на кастинг!) Я прожила интересное время для себя! И самое главное, что поняла - Я достойная! И впереди у меня светлое новое будущее" - подытожила девушка.

 
 
 
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Публикация от Юлия Карнаух Холостяк 11 (@julia_lukovskaya_)

 

Ранее, "Телеграф" писал, что Анна Богдан устроила "истерику" из-за поцелуев Михаила и Джессики.

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
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Все по теме:

Шоу, Холостяк, Михаил Заливако, Юлия Карнаух.
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