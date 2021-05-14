Знакомство с мамой и допрос друзей: как состоялся ужин Анны с близкими "холостяка" (фото)

В пятницу, 14 мая, проходит одиннадцатый выпуск популярного проекта "Холостяк-11".

Участнице Анне Богдан посчастливилось первой познакомиться с мамой Михаила Заливако, а также его друзьями, ужин с которыми превратился в настоящий допрос.

Супруги Жанна и Саша, у которых есть маленькая дочь, поинтересовались планами девушки на ближайшее будущее, и Аня честно ответила, что хочет как можно больше путешествовать. При этом она отметила, что не собирается сидеть долго в декрете и планирует взять на работу няню, что не понравилось Михаилу.

Холостяк считает, что мама всегда должна быть с ребенком, а не перекладывать обязанности на других людей.

В конце вечера Аня спросила Мишу, влюблен ли он в нее. Холостяк ничего не ответил, а лишь поцеловал девушку на прощание.

Ранее Михаил Заливако признался, кто на проекте целуется лучше всех.