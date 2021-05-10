"Это лучший ответ": Михаил Заливако признался, кто из девушек лучше всего целовался в шоу "Холостяк"

Вот уже 10 недель зрители наблюдают, как очередной холостяк стоит отношения на одноименном проекте. Героем 11 сезона стал бизнесмен из Харькова - Михаил Заливако.

Хоть и реалити-шоу еще не закончилось, но Михаил уже начал раскрывать некоторые подробности проекта. На своей странице в Инстаграм он опубликовал пост, в подписи к которому пообещал ответить на вопросы от его подписчиков.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Михаил Заливако (@kanyeeebear)

Один из фолловеров решил задать Заливако довольно провокационный вопрос и разузнать, кто из участниц проекта целуется лучше всех. А те, кто смотрят шоу, знают, что этого "добра" там хватает. Михаил решил не отвечать на этот вопрос прямо.

"Я" - написал в ответ свое подписчице Холостяк.

Ранее, "Телеграф" писал, что Михаил Заливако признался, что влюблен. В комментариях под тем же постом Миша отметил, что счастлив и не жалеет про свой выбор.