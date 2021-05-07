"Я люблю": главный герой шоу "Холостяк" Михаил Заливако раскрыл детали своей личной жизни после проекта

В марте состоялась премьера 11 сезона романтического реалити-шоу "Холостяк", главным героем которого стал харьковский бизнесмен Михаил Заливако. 7 апреля в эфир выходит 9 выпуск проекта, а это значит, что вскоре будет известно имя победительницы.

На своей странице в Инстаграм накануне нового выпуска Михаил решил пообщаться со своими поклонниками. Он предложил своим подписчикам задать ему интересующие их вопросы, на которые пообещал честно ответить.

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Естественно, в комментариях бизнесмена засыпали вопросами о проекте, и его жизни после. Миша признался, что влюблен, и не жалеет о своем выборе, добавив, что на проекте нашел свою любовь. Судя по всему, Михаил остался вместе с победительницей "Холостяка".

Ранее, "Телеграф" писал, что в сети появились слухи, что победительницей проекта стала Анна Богдан, и они с Заливако даже живут вместе.