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"Я люблю": главный герой шоу "Холостяк" Михаил Заливако раскрыл детали своей личной жизни после проекта

"Я люблю": главный герой шоу "Холостяк" Михаил Заливако раскрыл детали своей личной жизни после проекта
Обновлено 16:05 Сегодня Телеграф Фото: instagram

В марте состоялась премьера 11 сезона романтического реалити-шоу "Холостяк", главным героем которого стал харьковский бизнесмен Михаил Заливако. 7 апреля в эфир выходит 9 выпуск проекта, а это значит, что вскоре будет известно имя победительницы.

На своей странице в Инстаграм накануне нового выпуска Михаил решил пообщаться со своими поклонниками. Он предложил своим подписчикам задать ему интересующие их вопросы, на которые пообещал честно ответить.

 
 
 
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Публикация от Михаил Заливако (@kanyeeebear)

"Похож на девочку": в сети обсуждают снимок "Холостяка" Михаила Заливако в паспорте

Естественно, в комментариях бизнесмена засыпали вопросами о проекте, и его жизни после. Миша признался, что влюблен, и не жалеет о своем выборе, добавив, что на проекте нашел свою любовь. Судя по всему, Михаил остался вместе с победительницей "Холостяка".

Ранее, "Телеграф" писал, что в сети появились слухи, что победительницей проекта стала Анна Богдан, и они с Заливако даже живут вместе. 

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
Просмотры: 380

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Шоу, Холостяк, Михаил Заливако.
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