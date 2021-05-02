"Похож на девочку": в сети обсуждают снимок "Холостяка" Михаила Заливако в паспорте

30 апреля прошел девятый выпуск романтического реалити-шоу "Холостяк", главным героем которого стал харьковский бизнесмен Михаил Заливако.

Холостяк и оставшиеся 5 девушек, Джессика, Аня, Юля, Даша и Розали, провели последнюю неделю в Египте. Ведущий реалити Григорий Решетник приготовил для девушек небольшие презенты, в виде каких-то привилегий.

Спортсменка Даша Ставнича вытянула карточку, которая предоставляла ей возможность попасть в номер к Михаилу. Девушка пришла к холостяку утром и принесла ему завтрак. Пока они сидели у него в номере, Заливако показал Даше свой паспорт, а именно фото, на котором ему 16 лет.

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В сети также активно начали обсуждать снимок юного Заливако. Большинство пользователей считают, что 16-летний Михаил очень похож на девочку.

"Похож на девочку подростка", "Как девочка", "Первая фотка в паспорте-она у всех такая", "Тот момент когда с возрастом только хорошеешь" - пишут в сети.

Ранее, "Телеграф" писал, что в сети появились слухи о победительнице 11 сезона проекта "Холостяк".