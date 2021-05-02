"Он с Аней уже живет вместе": в сети рассказали, кто вероятно победил в "Холостяке"

30 апреля прошел девятый выпуск популярного реалити-шоу "Холостяк". На этой неделе церемония роз состоялась очень грустно, ведь герой Михаил Заливако отправил домой фаворитку 11 сезона - Юлию Бельченко, которую мило прозвали "Зайкой".

В сети поклонники девушки были очень раздосадованы таким поворотом, а после того, как Юле пришлось лететь домой в Украину вместе с другими участницами и всей съемочной командой после признания в любви к Мише, то фанаты и вовсе обвинили телеканал "СТБ" и создателей шоу в жестокости.

"В обратном рейсе я летела со всеми девочками. Представили эти ликующие взгляды? Самый жуткий полёт в моей жизни...", - призналась "Зайка" в Инстаграме.

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В комментариях подписчики Юлии искренне ее поддержали, а также отметили, что если даже Заливако выберет Анну Богдан, у которой есть все шансы победить в этом проекте, он все равно будет жалеть о своем решении отправить Юлю домой.

"Вопрос в том, а захочет ли Юля быть с ним после Богдан", - добавила другая подписчица. Далее пошли речи о том, что именно экс-супруга Богдана стала победительницей. Якобы пара уже даже живет вместе.

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Напомним, что ранее Юлия "Зайка" прокомментировала свой уход трогательными словами.