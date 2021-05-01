"Не вышло, отпустил...": ушедшая с "Холостяка" Юля "Зайка" рассказала о своих чувствах к Мише

В пятницу, 30 апреля, прошел девятый эфир самого романтичного реалити-шоу на украинском телевидении "Холостяк", героем 11 сезона которого стал харьковчанин Михаил Заливако.

Холостяк вместе с прекрасными участницами провел это время, полных ярких моментов и разочарований, в солнечном Египте. На церемонии роз на девятой неделе Мише пришлось сделать трудный выбор - он отпустил домой фаворитку проекта Юлию Бельченко, которую фанаты мило прозвали "Зайкой". Напомним, что именно в костюме этой зверушки девушка пришла на первое знакомство с холостяком.

На своей личной странице в Инстаграме Юля поделилась своими мыслями о расставании с Михаилом и чувствами после того, как зрители выразили в комментариях поддержку девушке.

"Где учат проявлять любовь к дорогому человеку? Мы заканчиваем школы и университеты, получая знания, но самого необходимого там не дают, не рассказывают. Я не холодная и безэмоциональная, я просто не умею проявлять свои чувства", - написала Бельченко.

View this post on Instagram A post shared by Юлия Бельченко | Холостяк 11 (@julz_seven)

А ранее уже бывшая участница прокомментировала свой уход трогательными словами.

View this post on Instagram A post shared by Юлия Бельченко | Холостяк 11 (@julz_seven)

Отметим, что в 11 сезона проекта "Холостяк" осталось всего четыре девушки из 29. Хорошие шансы на победу в шоу есть у Джессики Чеги из Закарпатья, а также бывшей жены экс-главы Офиса президента Украины Анны Бондан, с которыми у Михаила Заливако состоялись романтические свидания.