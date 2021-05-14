"Холостяк-11": ужин с мамой Михаила довел Дарью из Днепра до слез (фото)

В пятницу, 14 мая, проходит одиннадцатый выпуск популярного проекта "Холостяк-11".
Встреча с Дашей Ставничей из Днепра прошла немного напряженно - девушка с самого начала была не в настроении и замкнулась в себе. Сначала Михаил повел спортсменку в свой офис, где познакомил со своими коллегами.
Знакомство с мамой холостяка у девушки практически не сложилось. Дарья не могла внятно объяснить свои чувства к Мише. На ужине девушка поникла, хотя уверяла присутствующих, что с ней все хорошо.
За кадром Дарья заплакала.
Также Дарья познакомилась с отцом Миши, Владимиром. Известно, что родители мужчины давно развелись, поэтому общение сопровождалось по видеосвязи. Заливако также представил свою сводную сестру.
Ранее Михаил Заливако познакомил свою маму с Анной Богдан.