Скачать
Пятница, 14.05.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины
К кадровым чисткам в Кабмине причастен зам Ермака: источник раскрыл детали
К кадровым чисткам в Кабмине причастен зам Ермака: источник раскрыл детали
Итоги дня 14 мая: отставки в Кабмине, новые санкции СНБО и обострение в Карабахе
Итоги дня 14 мая: отставки в Кабмине, новые санкции СНБО и обострение в Карабахе
Будет хуже: глава ВОЗ сделал прогноз насчет коронавируса и назвал самые опасные страны
Будет хуже: глава ВОЗ сделал прогноз насчет коронавируса и назвал самые опасные страны
Степанову приготовиться? Два украинских министра уходят "по собственному желанию"
Степанову приготовиться? Два украинских министра уходят "по собственному желанию"

"Холостяк-11": ужин с мамой Михаила довел Дарью из Днепра до слез (фото)

"Холостяк-11": ужин с мамой Михаила довел Дарью из Днепра до слез (фото)
Обновлено 20:44 Сегодня Телеграф Фото: instagram holostyakstb

В пятницу, 14 мая, проходит одиннадцатый выпуск популярного проекта "Холостяк-11".

Встреча с Дашей Ставничей из Днепра прошла немного напряженно - девушка с самого начала была не в настроении и замкнулась в себе. Сначала Михаил повел спортсменку в свой офис, где познакомил со своими коллегами.

Знакомство с мамой холостяка у девушки практически не сложилось. Дарья не могла внятно объяснить свои чувства к Мише. На ужине девушка поникла, хотя уверяла присутствующих, что с ней все хорошо.

За кадром Дарья заплакала.

Также Дарья познакомилась с отцом Миши, Владимиром. Известно, что родители мужчины давно развелись, поэтому общение сопровождалось по видеосвязи. Заливако также представил свою сводную сестру.

Ранее Михаил Заливако познакомил свою маму с Анной Богдан.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
Просмотры: 203

Все по теме:

Шоу, Холостяк, Михаил Заливако, Дарья Ставнича.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Украина в ТОПе: первая репетиция Go-A стала одной из самых просматриваемых на YouTube (видео)
02 Жена Зеленского призналась, что ест ее семья
03 Назван самый опасный маринад для шашлыка
04 Больше сотни самолетов, танки и артиллерия: как Израиль разрушил систему туннелей ХАМАС в Газе (видео)
05 Медведчук отреагировал на решение суда и рассказал, где находится Тарас Козак
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
&quot;Подарочек&quot; жене: стало известно, почему мужчина застрелился на вокзале в Измаиле (фото 18+)
"Подарочек" жене: стало известно, почему мужчина застрелился на вокзале в Измаиле (фото 18+)
Появились противоречивые данные об отставке Степанова
Появились противоречивые данные об отставке Степанова
В России составили перечень недружественных стран: в списке только двое
В России составили перечень недружественных стран: в списке только двое
Дети жили в антисанитарии, а &quot;насильником&quot; 3-летнего мальчика оказался мамин сожитель: эксклюзивные детали ЧП в Одессе
Дети жили в антисанитарии, а "насильником" 3-летнего мальчика оказался мамин сожитель: эксклюзивные детали ЧП в Одессе
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь