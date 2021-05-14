Розали познакомилась с близкими "холостяка": что посоветовала мама Мише после общения с девушкой (фото)

В пятницу, 14 мая, проходит одиннадцатый выпуск популярного проекта "Холостяк-11".

Последнее знакомство с семьей Михаила на этой неделе состоялось у Розали Номбре.

На проекте пара писала историю жизни Розали в блокноте и на этой неделе Миша решил, что пора ее экранизировать. Пара отправилась создавать рисунки для будущего мультфильма.

После этого Розали и холостяк провели прекрасный ужин в компании мамы Михаила и Руслана - того самого друга, который когда-то познакомил пару ранее.

Розали очень понравилась маме Заливако, но позже в личной беседе с сыном она предостерегла его, что в отношениях помимо крепкой дружбы должна присутствовать и страсть.

Ранее Михаил познакомил со своей мамой Анну Богдан и Дарью Ставничу.