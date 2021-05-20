"Мыть ноги теще - норма, а свадьба в замке значит бред?": Анна Богдан возмутилась критикой ее мечты

Уже в пятницу, 21 мая, состоится финал романтического реалити-шоу "Холостяк", во время которого главный герой Михаил Заливако выберет себе спутницу. А пока зрители ждут премьеру финального выпуска, финалистки делятся подробностями своей жизни и своими мечтами.

Анна Богдан на своей странице в Инстаграм прокомментировала свою "свадьбу мечты", за которую на нее "напали" зрители и подписчики. Девушка призналась, что хочет сыграть свадьбу в замке среди самых близких. Она не хочет пышного торжества на много-много людей. И Анна не понимает, почему из-за э того на нее накинулись.

"Мыть ноги водкой тёще на свадьбе - это в лучших традициях, красиво и прям предел мечтаний невесты? Или же 100 гостей на свадьбе, часть из которых ваши дальние родственники по линии бабушки двоюродного брата?" - возмущается Богдан.

Одна из подписчиц Анна отметила, что сейчас мини-свадьба в Европе по цене выходит дешевле застолья в Харькове на 100+ гостей с банкетом, ведущим, фотографом, оператором, арендой машин и прочим. Богдан с этим согласна и настаивает на том, что ее мечта получается даже "дешевле".

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Анна Богдан | Холостяк 11 (@hannastorozhuk)

Ранее, "Телеграф" писал, что Розали и Михаил Заливако создали мультфильм о своих отношениях.