"Холостяк-11": самые горячие образы финалисток проекта, которые покорили Михаила Заливако (фото)

В пятницу вечером, 21 мая, пройдет финал 11 сезона одного из самых романтических шоу на украинском телевидении - "Холостяк".

31-летний харьковчанин, учредитель логистической компании Михаил Заливако из трех финалисток-красавиц выберет ту, к которой испытывает наибольше искренней симпатии.

Впервые в истории проекта в финал прошли три участницы шоу: Юлия "Зайка" Бельченко, Анна Богдан и Розали Номбре. Факты из жизни каждой из финалисток, - читайте в материале "Телеграфа".

Ближе к финалу мы собрали для поклонников проекта "Холостяк" самые пикантные фото финалисток 11 сезона, которыми девушки активно делятся на своих страницах Инстаграма.

Юлия Бельченко - Инстаграм:

Анна Богдан - Инстаграм:

Розали Номбре - Инстаграм:

Ранее "Телеграф" сообщал, что поклонники 11 сезона шоу "Холостяк" видят победительницей только Юлию Бельченко, которую все мило прозвали "Зайкой".