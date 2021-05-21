Скачать
Пятница, 21.05.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины
Зеленский и "слуги" - в лидерах: за кого бы прямо сейчас проголосовали украинцы на выборах (инфографика)
Зеленский и "слуги" - в лидерах: за кого бы прямо сейчас проголосовали украинцы на выборах (инфографика)
Маленькой девочке пересадили кожу с бедра, чтобы закрыть рану от укуса гадюки (фото)
Маленькой девочке пересадили кожу с бедра, чтобы закрыть рану от укуса гадюки (фото)
"Володя, остановись!": еще одна троица российских актеров попала в "черный список" из-за Крыма
"Володя, остановись!": еще одна троица российских актеров попала в "черный список" из-за Крыма
В Украине собрали деньги на самый дорогой укол в мире: Диму удастся спасти (видео)
В Украине собрали деньги на самый дорогой укол в мире: Диму удастся спасти (видео)

"Холостяк-11": самые горячие образы финалисток проекта, которые покорили Михаила Заливако (фото)

"Холостяк-11": самые горячие образы финалисток проекта, которые покорили Михаила Заливако (фото)
Обновлено 14:40 Сегодня Телеграф

В пятницу вечером, 21 мая, пройдет финал 11 сезона одного из самых романтических шоу на украинском телевидении - "Холостяк".

31-летний харьковчанин, учредитель логистической компании Михаил Заливако из трех финалисток-красавиц выберет ту, к которой испытывает наибольше искренней симпатии.

Впервые в истории проекта в финал прошли три участницы шоу: Юлия "Зайка" Бельченко, Анна Богдан и Розали Номбре. Факты из жизни каждой из финалисток, - читайте в материале "Телеграфа".

Ближе к финалу мы собрали для поклонников проекта "Холостяк" самые пикантные фото финалисток 11 сезона, которыми девушки активно делятся на своих страницах Инстаграма.

Юлия Бельченко - Инстаграм:

Анна Богдан - Инстаграм:

Розали Номбре - Инстаграм:

Ранее "Телеграф" сообщал, что поклонники 11 сезона шоу "Холостяк" видят победительницей только Юлию Бельченко, которую все мило прозвали "Зайкой".

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
Просмотры: 345

Все по теме:

Шоу, Холостяк, Анна Богдан, Розали Номбре, Юлия Бельченко.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 После пресс-конференции Зеленского в Украине предъявили условие России
02 "Приветы" от президента: что осталось за кадром пресс-конференции Зеленского
03 "Хорошая работа пиарщиков": у Путина подкололи Зеленского за "косоворотку"
04 Не только русская "косоворотка": как еще Зеленские отличались с вышиванками (фото)
05 Бьют рекорды по просмотрам в YouTube: как выступили представительницы Сербии на "Евровидении-2021" (видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Собирал оружие и хотел кого-нибудь убить: что известно о школьнике, перерезавшем горло учительнице в РФ
Собирал оружие и хотел кого-нибудь убить: что известно о школьнике, перерезавшем горло учительнице в РФ
Каждый седьмой украинец до сих пор считает беглого Януковича лучшим президентом (инфографика)
Каждый седьмой украинец до сих пор считает беглого Януковича лучшим президентом (инфографика)
Тука про идею Зеленского о референдуме по Донбассу: &quot;Это просто болтовня для пиара&quot;
Тука про идею Зеленского о референдуме по Донбассу: "Это просто болтовня для пиара"
Сильвестр Сталлоне пытается продать элитную недвижимость в Калифорнии себе в убыток: фото имений
Сильвестр Сталлоне пытается продать элитную недвижимость в Калифорнии себе в убыток: фото имений
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь