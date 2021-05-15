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"Лучший момент за весь сезон": фанаты "Холостяка" видят победительницей проекта только Юлю "Зайку"

"Лучший момент за весь сезон": фанаты "Холостяка" видят победительницей проекта только Юлю "Зайку"
Обновлено 10:25 Сегодня Телеграф Фото: instagram Юлии Бельченко

В пятницу, 14 мая, прошел одиннадцатый выпуск самого романтического реалити-шоу в стране - "Холостяк". Напомним, что 11 сезон проекта стартовал 5 марта, а финал состоится уже на следующей неделе, 21 мая.

Впервые за всю историю "Холостяка" вылетевшая участница смогла вернуться на проект. Юлия "Зайка" Бельченко, которую герой Михаил Заливако ранее отправил домой, разобралась в своих чувствах и призналась в любви харьковчанину. Стоить отметить, что холостяк не впервые дает шанс девушке.

"Я люблю тебя ... люблю. Я не жду от тебя признания, просто знай - моё сердце сделало свой выбор", - недавно отписала Юля на своей странице в Инстаграме.

В комментариях к посту подписчики девушки поздравили ее с возвращением и отметили, что Юля единственная участница, на которую Михаил смотрел влюбленными глазами.

Напомним, что на 11 неделе шоу "Холостяк" покинула чемпионка по бегу из Днепра - Дарья Ставнича.

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
Просмотры: 322

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Шоу, Холостяк, Михаил Заливако, Юлия Бельченко.
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