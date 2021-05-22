"Психология одна на всех": Анита Луценко рассказала о закулисье шоу "Холостяк"

21 мая прошел финальный выпуск самого романтического шоу в Украине "Холостяк". Главный герой проекта, харьковский бизнесмен Михаил Заливако выбрал себе спутницу. Ею стала - Анна Богдан.

Известный украинский тренер Анита Луценко не ярый поклонник подобных шоу, однако этот сезон таки смотрела. На своей странице в Инстаграм она прокомментировала 11 сезон и поделилась некоторыми деталями его закулисья.

Анита рассказала, что перед стартом проекта тренировала почти всех холостяков, однако сам проект не смотрела. Первым сезоном стала премьера "Холостячки".

Также Луценко призналась, что главный герой второго сезона "Холостяка" принц Френсис Метью из Великобритании до сих пор каждый год поздравляет ее с днем рождения, хотя с премьеры второго сезона прошло уже 10 лет.

В сезоне с Михаилом Заливако Анита болела за Юлию Зайку, о чем говорит снимок, на котором тренер предстала в обнимку с ростовой куклой Зайки, в которой Юля пришла знакомиться с холостяком.

Помимо этого, Анита отметила, что нужно понимать что такое шоу и, что главной их целью есть количество просмотров.

"Люди реагируют на: смерть, секс и деньги. Психология одна на всех" - добавила Луценко.

Ранее, "Телеграф" писал, что Юлия Зайка Бельченко прокомментировала выбор Михаила Заливако.