Даешь популярность: количество подписчиков финалисток "Холостяка-11" в Instagram возросло в 10 раз (фото)

Вот и подошел к концу 11 сезон одного из самых романтических и популярных реалити-шоу страны - "Холостяк".

Итог финального выпуска ознаменовался критикой как и к самому "холостяку", харьковчанину Михаилу Заливако, так и к создателям шоу телеканала "СТБ". Напомним, что в 11 сезоне проекта победила Анна Богдан, которая, судя по комментариям и поддержке в социальной сети Инстаграм, проигрывает своей сопернице - Юлии "Зайке" Бельченко.

Первый выпуск нового сезона стартовал 5 марта. Тогда на страницу Юлии было подписано чуть больше 20 тысяч человек.

По состоянию на 24 мая на страницу девушки уже подписано 177 тысяч пользователей соцсети.

Анна Богдан не может похвастаться такими результатами, но практически за три месяца, пока выходили выпуски "Холостяка", количество ее фолловеров возросло более чем в 11 раз.

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На харьковчанку Розали Номбре, которая первой покинула тройку финалисток, 5 марта было подписано около 5 тысяч пользователей, включая самого Заливако, который был знаком с девушкой еще до проекта.

Теперь на страницу Розали в Инстаграм подписано более 50 тысяч человек.

Ранее победительница 1о-ого юбилейного сезона проекта "Холостяк" высказалась по поводу негатива, направленного в сторону Анны Богдан в соцсети.