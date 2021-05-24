Скачать
Понедельник, 24.05.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины
Фанат Лукашенко, который "ничего не должен Зеленскому": почему нардеп-изгой Шевченко слишком многое себе позволял
Фанат Лукашенко, который "ничего не должен Зеленскому": почему нардеп-изгой Шевченко слишком многое себе позволял
Итоги дня 24 мая: над Беларусью перестают летать иностранные самолеты, скандального нардепа исключили из "Слуги народа"
Итоги дня 24 мая: над Беларусью перестают летать иностранные самолеты, скандального нардепа исключили из "Слуги народа"
Журналисты узнали, откуда появилась "труба Медведчука" (видео)
Журналисты узнали, откуда появилась "труба Медведчука" (видео)
Как можно попасть в Украину из России в обход Минска: маршруты и цены
Как можно попасть в Украину из России в обход Минска: маршруты и цены

Даешь популярность: количество подписчиков финалисток "Холостяка-11" в Instagram возросло в 10 раз (фото)

Даешь популярность: количество подписчиков финалисток "Холостяка-11" в Instagram возросло в 10 раз (фото)
Обновлено 22:12 Сегодня Телеграф

Вот и подошел к концу 11 сезон одного из самых романтических и популярных реалити-шоу страны - "Холостяк".

Итог финального выпуска ознаменовался критикой как и к самому "холостяку", харьковчанину Михаилу Заливако, так и к создателям шоу телеканала "СТБ". Напомним, что в 11 сезоне проекта победила Анна Богдан, которая, судя по комментариям и поддержке в социальной сети Инстаграм, проигрывает своей сопернице - Юлии "Зайке" Бельченко.

Первый выпуск нового сезона стартовал 5 марта. Тогда на страницу Юлии было подписано чуть больше 20 тысяч человек.

"Психология одна на всех": Анита Луценко рассказала о закулисье шоу "Холостяк"

По состоянию на 24 мая на страницу девушки уже подписано 177 тысяч пользователей соцсети.

Анна Богдан не может похвастаться такими результатами, но практически за три месяца, пока выходили выпуски "Холостяка", количество ее фолловеров возросло более чем в 11 раз.

До:

Победительница "Холостяка-11" показала брата-красавца (видео)

После:

На харьковчанку Розали Номбре, которая первой покинула тройку финалисток, 5 марта было подписано около 5 тысяч пользователей, включая самого Заливако, который был знаком с девушкой еще до проекта.

Теперь на страницу Розали в Инстаграм подписано более 50 тысяч человек.

Ранее победительница 1о-ого юбилейного сезона проекта "Холостяк" высказалась по поводу негатива, направленного в сторону Анны Богдан в соцсети.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
Просмотры: 230

Все по теме:

Instagram, Шоу, Холостяк, Анна Богдан, Розали Номбре, Юлия Бельченко.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Как выглядит победитель "Евровидения" Дамиано Давид и его возлюбленная: горячие фото
02 Люди возвращаются на выжженную пустошь: фото и видео, что осталось после извержения вулкана в ДР Конго
03 Футболист Бахрейна забил издевательский гол Украине (видео)
04 Кабина катилась, выбрасывая тела: число жертв на канатной дороге в Италии выросло
05 ЧП с самолетом Ryanair в Беларуси: инженер-конструктор указал на шокирующую деталь
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
&quot;Штормовая волна накатила&quot;: по центру Одессы течет огромная &quot;река&quot; (видео)
"Штормовая волна накатила": по центру Одессы течет огромная "река" (видео)
По следам скандала в Беларуси: в Украине вспомнили о других подобных инцидентах (инфографика)
По следам скандала в Беларуси: в Украине вспомнили о других подобных инцидентах (инфографика)
Лава вулкана Ньирагонго накрыла дома в Гоме, а до аэродрома не дошла всего каких-то 800 метров (видео)
Лава вулкана Ньирагонго накрыла дома в Гоме, а до аэродрома не дошла всего каких-то 800 метров (видео)
Употреблял или нет: появились результаты теста на наркотики победителя &quot;Евровидения-2021&quot;
Употреблял или нет: появились результаты теста на наркотики победителя "Евровидения-2021"
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь