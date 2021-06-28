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"Дети - это наши учителя": Андрей Шатырко посвятил пост в Инстаграме детям Софии Стужук

"Дети - это наши учителя": Андрей Шатырко посвятил пост в Инстаграме детям Софии Стужук
Обновлено 22:53 Сегодня Телеграф Фото: instagram

Известный блогер София Стужук и экс-участник шоу "Холостячка" Андрей Шатырко несколько месяцев "тянули интригу" вокруг своих отношений. Софию не раз спрашивали о том, вместе они или нет, но девушка не отвечала на эти вопросы.

После их возвращения с США,  София оказалась в объятиях неизвестного мужчины и наконец призналась, какие отношения ее связывают с Андреем Шатырко - они просто друзья. 

Андрей и София продолжают и дальше проводить вместе время. Иногда даже в компании деток блогера, к которым Шатырко уже привязался. Видимо это и сподвигло его посвятить один из своих постов в Инстаграм детям. 

"Дети - это наши учителя. Как и мы для них. Этот баланс рушится от того, что взрослые начинают идти от "должности" или "выставлять счета"" - пишет Шатырко, отмечая, что, то, что дети забирают энергию не более, чем стереотип. 

Если детей просто любить за то, что они есть и делать в своей жизни все от позиции "Я ХОЧУ", то жизнь сразу же наполнится энергией и легкостью, уверен Шатырко.

 
 
 
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Публикация от АНДРЕЙ ШАТЫРКО (@andrew_shatyrko)

Ранее, "Телеграф" писал, что Андрей Шатырко рассказал, как изменить свою жизнь и сделать ее лучше.

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
Просмотры: 159

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Дети, София Стужук, Андрей Шатырко.
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