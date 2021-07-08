На фоне развода: муж Саши Бо показал, как проводит время с сыном (видео)

Пока популярная инста-мама Александра Пустовит, более известна пользователям соцсети как Саша Бо, находится в столице по делам, ее "пока еще муж", так же успешный блогер Игорь Пустовит, с которым 26-летняя девушка находится на стадии развода, активно проводит время с одним из своих двух сыновей. Напомним, что пара воспитывает мальчиков - Даниила и Евгения.

Блогер публикует в сториз Инстаграма то, как гуляет с ребенком по парку, берет с собой в спортзал, а также просто дурачится.

Стоит отметить, что причину развода официально пара не комментирует, но недавно Игорь заявил в соцсети, что для них это решение было взвешенным.

Между тем, сама Александра молчит на эту тему. Блогер активно постит рекламу модных вещей и также фото и видео со своими маленькими мужчинами. А незадолго до поездки в Киев девушке стало плохо.