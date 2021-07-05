На фоне развода с мужем блогерша Саша Бо продолжает активно постить рекламу

Известная украинская инста-пара, Саша Бо и Игорь Пустовит, оказалась на грани развода. Со слов самого мужчины, такое решение назревало годами, хотя пара находится в браке уже более пяти лет и имеет двух сыновей: Даниила (2016) и Евгения (2018).

Игорь часто комментирует развод, но Александра, на страницу которой в Инстаграме подписано около двух миллионов пользователей, только в комментариях иногда отвечает на вопросы своих фолловеров.

Девушка выкладывает в среднем по одному посту в день, но в сториз выкладывает фото и видео из личной жизни. Саша рассказывает, как играет с детьми, а также часто рекламирует товары для красоты и быта.

Напомним, что Александра Пустовит (Саша Бо) является первым украиноязычным блогером, собравшая миллионную аудиторию в Инстаграме.