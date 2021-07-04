Назревало годами: раскрылись новые детали развода самой известной инста-пары Украины

Популярные украинские блогеры Александра, более известна как Саша Бо, и Игорь Пустовит на днях шокировали своих поклонников новостью о том, что они разводятся после 5 лет брака. У супругов есть двое сыновей.

Отметим, что официальных комментариев пара не давала, но Игорь дал понять об этом в своих сториз.

Мужчина снова обратился в Инстаграме к фолловерам и призвал не брать с них пример, ведь семья, по словам Пустовита, это лучшее, что может случится в жизни.

"Берегите ее максимально. Ремонтируйте, исправляйте, меняйте... У нас все совсем по-другому, не сравнивайте свои бытовые проблемы с нашей ситуацией. Мой Вам искренний совет - не бросайтесь в крайности. Наша ситуация другая, решение серьезное и взвешенное с обеих сторон, которое назревало годами. Ваши ссоры - это ерунда! Не ведитесь на "тренды", их не существует. Есть только Вы и Ваша семья! Другое значение не имеет", - написал блогер.

Источник: Инстаграм

Напомним, что Александра Пустовит является первым украиномовным блогером, которой удалось собрать миллионную аудиторию в Инстаграме. Больше о девушке читайте здесь.