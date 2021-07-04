Скачать
Воскресенье, 04.07.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины Евро-2020
Туристам без прививок и ПЦР в Европе не рады: куда можно поехать украинцам в ЕС
Туристам без прививок и ПЦР в Европе не рады: куда можно поехать украинцам в ЕС
Андрей Шевченко прокомментировал разгромное поражение от англичан
Андрей Шевченко прокомментировал разгромное поражение от англичан
Госпитализированных больше, чем новых заболевших: статистика по коронавирусу в Украине 4 июля
Госпитализированных больше, чем новых заболевших: статистика по коронавирусу в Украине 4 июля
С фейерверком и музыкой: во Львове на мемориале Небесной сотни блогерша отпраздновала свое 18-летие (видео)
С фейерверком и музыкой: во Львове на мемориале Небесной сотни блогерша отпраздновала свое 18-летие (видео)

Назревало годами: раскрылись новые детали развода самой известной инста-пары Украины

Назревало годами: раскрылись новые детали развода самой известной инста-пары Украины
Обновлено 10:07 Сегодня Телеграф Фото: instagram IGOR PUSTOVIT

Популярные украинские блогеры Александра, более известна как Саша Бо, и Игорь Пустовит на днях шокировали своих поклонников новостью о том, что они разводятся после 5 лет брака. У супругов есть двое сыновей.

Отметим, что официальных комментариев пара не давала, но Игорь дал понять об этом в своих сториз.

Мужчина снова обратился в Инстаграме к фолловерам и призвал не брать с них пример, ведь семья, по словам Пустовита, это лучшее, что может случится в жизни.

"Берегите ее максимально. Ремонтируйте, исправляйте, меняйте... У нас все совсем по-другому, не сравнивайте свои бытовые проблемы с нашей ситуацией. Мой Вам искренний совет - не бросайтесь в крайности. Наша ситуация другая, решение серьезное и взвешенное с обеих сторон, которое назревало годами. Ваши ссоры - это ерунда! Не ведитесь на "тренды", их не существует. Есть только Вы и Ваша семья! Другое значение не имеет", - написал блогер.

"Это хорошее начало": MamaRika и Сергей Середа раскрыли пол своего первенца (видео)

Источник: Инстаграм

Напомним, что Александра Пустовит является первым украиномовным блогером, которой удалось собрать миллионную аудиторию в Инстаграме. Больше о девушке читайте здесь.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
Просмотры: 304

Все по теме:

Блогеры, Игорь Пустовит, Александра Пустовит, Саша Бо.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Массовая драка произошла на Почтовой площади в Киеве (видео)
02 Андрей Шевченко прокомментировал разгромное поражение от англичан
03 Украина - Англия: Кейн довел счет до разгромного (видео)
04 Украина - Англия: Кейн открыл счет в матче (видео)
05 Усталость, жар, боль и смерть: 13-летний мальчик умер после второй дозы вакцины Pfizer
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
С патриотическим раскрасом, блестками и флагами: рекордное число украинцев вышло поддержать сборную в Киеве
С патриотическим раскрасом, блестками и флагами: рекордное число украинцев вышло поддержать сборную в Киеве
Самолет с 85 людьми на борту разбился на Филиппинах: жуткие кадры с места ЧП
Самолет с 85 людьми на борту разбился на Филиппинах: жуткие кадры с места ЧП
Дожди с грозами не оставят Украину: прогноз погоды на 4 июля
Дожди с грозами не оставят Украину: прогноз погоды на 4 июля
Назревало годами: раскрылись новые детали развода самой известной инста-пары Украины
Назревало годами: раскрылись новые детали развода самой известной инста-пары Украины
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь