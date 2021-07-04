"Это хорошее начало": MamaRika и Сергей Середа раскрыли пол своего первенца (видео)

Известная украинская певица Анастасия Кочеткова, более известна как MamaRika, Эрика, с мужем, капитаном команды КВН "Одесские Мансы" Сергеем Середой рассекретили пол своего будущего ребенка с помощью хлопанья гелиевого шарика. Впервые о своей беременности 32-летняя артистка рассказала 26 мая в соцсети.

Супруги дали откровенное интервью Екатерине Осадчей в программе "Світське життя".

Когда Настя и Сергей взорвали шарик, там оказались перья голубого цвета. "Мальчик! Я как мама мальчиков искренне вас поздравляю! А вы кого хотели?", - спросила телеведущая.

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"Вы знаете, у нас не было такого, чтобы мы кого-нибудь хотели. Мы хотели ребенка. У моих родителей два парня. Парень - это хорошее начало. Когда у тебя есть старший брат, это всегда круто", - сказал Сергей.

"У моих две девочки. Это будет повод еще раз постараться и сделать девочку", - поделилась Анастасия.

Кроме этого певица призналась, что даст сыну имя только тогда, когда малыш появится на свет.

Напомним, что ранее супруги рассказали, что узнали о беременности совершенно случайно.